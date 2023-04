Video/ Triestina San Giuliano City (0-0) gol e highlights: pari senza reti! (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TRIESTINA SAN GIULIANO CITY (0-0): LA PARTITA

Un punto a testa per Triestina e San Giuliano City Nova al termine di questa gara valida per la trentasettesima giornata di Serie C, Girone A. Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste va in scena un match povero di emozioni, giocato su ritmi troppo bassi, terminato senza reti. Nel primo tempo i padroni di casa giocano meglio e creano più occasioni da rete, con Mbakogu e specialmente Gori che mettono in difficoltà la difesa avversaria, ma l’azione più pericolosa è firmata dai lombardi al 33esimo: Alcibiade salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Gori sulla linea effettua un salvataggio che vale quanto un gol. Chance colossale.

Diretta/ Triestina San Giuliano City (risultato finale 0-0): pari a reti bianche

Nella seconda frazione di gioco ci si aspettava uno strappo importante degli Alabardati, ai quali una vittoria sarebbe servita, ma il copione non è cambiato. Il primo squillo della ripresa, addirittura, è stato dei gialloverdi, con Volpicelli che ruba palla sulla trequarti e prova immediatamente il sinistro, deviato da un difensore. Nel finale di partita le due occasioni più nitide le crea la Triestina: al 72esimo Rocchetti ci prova sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sua conclusione sfiora il palo e si spegne sul fondo. Al 79esimo invece è Paganini a mettersi in proprio e a servire Tavernelli, che da buona posizione la mette alta. Gran girata con il destro.

Video/ Feralpisalò Triestina (1-0) gol e highlights: Butic affossa Gentilini

VIDEO TRIESTINA SAN GIULIANO CITY (0-0): IL TABELLINO

Triestina (4-2-3-1): Matosevic; Germano, Masi, Piacentini, Rocchetti; Tessiore (22’ st Felici), Gori (22’ st Lollo); Celeghin, Paganini, Tavernelli; Mbakogu (35’ st Adorante). All.: Gentilini

Sangiuliano (4-3-3): Grandi; Serbouti (43’ st Zanon), Pascali, Alcibiade, Zugaro; Morosini (32’ st Baggi), Metlika, Salzano; Floriano, Miracoli (43’ st Firenze), Volpicelli (36’ st Cogliati). All.: Gautieri

Arbitro: Cavaliere di Paola

Spettatori: 3925

Calci d’angolo: 6-4 per la Triestina

Ammoniti: Gori, Salzano, Paganini, Celeghin, Grandi, Zugaro

Diretta/ Feralpisalò Triestina (risultato finale 1-0): decide Butic nel primo tempo!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TRIESTINA SAN GIULIANO CITY













© RIPRODUZIONE RISERVATA