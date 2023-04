Diretta/ Triestina San Giuliano City (risultato 0-0) video streaming tv: Gori prova!

TRIESTINA SAN GIULIANO CITY NOVA (RISULTATO 0-0): GORI PROVA!

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo, Triestina e San Giuliano City Nova sono ancora inchiodate sullo 0-0, in un match dove i padroni di casa partono aggressivi, ed all’undicesimo sfiorano il vantaggio: Paganini spinge sull’out di sinistra e pesca sul secondo palo Tavernelli, ma Pascali salva tutto sulla linea di porta. Passa un minuto e Mbakogu si fa respingere da Grandi un mancino insidiosissimo.

Video/ Feralpisalò Triestina (1-0) gol e highlights: Butic affossa Gentilini

Al 16esimo ancora friulani: Gori chiama ed ottiene la triangolazione precisa con Tavernelli, ma il suo destro da fuori area sfiora la traversa e si perde sul fondo. Grande occasione. I milanesi non riescono a rispondere alle continue offensive degli Alabardati, e per il momento cerca di compattarsi il più possibile, aspettando il varco giusto per ripartire.

Diretta/ Feralpisalò Triestina (risultato finale 1-0): decide Butic nel primo tempo!

TESTA A TESTA TRIESTINA SAN GIULIANO CITY: LA DIRETTA LIVE

Prima dell’inizio della partita in diretta tra Triestina e Sangiuliano City Nova soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Una gara fondamentale, da dentro o fuori, per il discorso salvezza. Un po’ una sorpresa rispetto alle aspettative iniziali, con i padroni di casa ambiziosi. Qualcosa è andato però storto e ora gli alabardati devono dare il tutto per tutto per vincere. Del resto hanno già notato all’andata che il SG City Nova non scherza.

L’unico precedente tra Triestina e Sangiuliano City Nova risale alla gara d’andata: la sfida dell’11 dicembre 2022 ha visto prevalere la compagine gialloverde. Salzano e compagni hanno avuto la meglio con il risultato di 1-0: rete decisiva al 39’ di Fusi. Espulso al 76’ Sabbione per la Triestina, con i padroni di casa che hanno anche fallito un rigore nel finale. (Aggiornamento di MB)

Diretta/ Sangiuliano City Juventus U23 (risultato finale 0-1): decide il gol di Cerri

LE STATISTICHE DI TRIESTINA-SAN GIULIANO CITY

Siamo pronti a presentare la diretta Triestina Sangiuliano City. Prima del fischio d’inizio che darà il via al match, uno sguardo dovere alle statistiche. La Triestina ha ottenuto 23 punti in casa, quasi il doppio se paragonati ai 12 accumulati nelle varie trasferte stagionali. Tra le mura amiche sono arrivati tre gol realizzati in più e due reti subite in meno se confrontate rispettivamente le analoghe statistiche per le gare in trasferta.

Il Sangiuliano è molto simile alla Triestina avendo raccolto molto di più in casa (26 punti a 15). Questo non è tanto dovuto alle statistiche dei gol fatti, dove sono divisi equamente 19 reti in casa e altrettanti fuori, ma ai ben 28 gol subiti in trasferta. Si tratta di ben 11 in più di quelli che, fino a metà aprile, i gialloverdi hanno subito in casa. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRIESTINA SG CITY NOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Triestina SG City Nova, in diretta domenica 16 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Sfida cruciale per gli alabardati che, dopo la sconfitta sul campo della Feralpisalò capolista, è rimasta penultima ma con un solo punto di vantaggio sul Piacenza fanalino di coda nel girone A, restando ancora a rischio retrocessione diretta.

Sempre quartultimo anche il Sangiuliano City Nova che si è fatto sorprendere in casa dalla Juventus U23, seconda sconfitta consecutiva per i milanesi che vedono però la salvezza diretta ancora lontana solo una lunghezza, con 2 giornate ancora tutte da vivere. Nel match d’andata il Sangiuliano ha sorpreso di misura la Triestina, decisivo un gol realizzato da Fusi in chiusura della prima frazione di gioco.

TRIESTINA SG CITY NOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina SG City Nova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Triestina SG City Nova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA SG CITY NOVA

Le probabili formazioni della diretta Triestina SG City Nova, match che andrà in scena all0 stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Augusto Gentilini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Ghislandi, Masi, Malomo, Ciofani; Pezzella, Lollo; Germano, Tavernelli, Tessiore; Mbakogu. Risponderà il SG City Nova allenato da Carmine Gautieri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Grandi; Zanon, Serbouti, Volpicelli, Miracoli, Zugaro, Morosini, Metlika, Fusi, Salzano, Alcibiade.

TRIESTINA SG CITY NOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Triestina SG City Nova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del SG City Nova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA