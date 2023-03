Video/ Triestina Vicenza (1-1) gol ed highlights: Mbakogu risponde a Ferrari!

Video Triestina Vicenza che presenta una partita, fin dei primi minuti, molto accesa con giocate e tanti cartellini gialli. A sbloccare il risultato è il Vicenza con la rete dell’attaccante argentino Franco Ferrari. La punta argentina sblocca la partita con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo piazzato dall’ex Padova Ronaldo. 0-1 per il Vicenza che si porta avanti contro una Triestina che stava raccontando di più rispetto i suoi avversari. Pioggia di cartellini nella zona centrale del primo tempo con ben tre alabardati essere sanzionati dal direttore di gara Enrico Maggio. Il primo tempo finisce con il risultato di pareggio ma è nel secondo tempo che la triestina riesce a riportar Sim parità andando molto vicino a più volte al doppio vantaggio con i cambi che danno nuova linfa, come ad esempio quello di Pezzella.

Bullone nel panino alle elementari/ “In passato trovato un piercing in una zuppa”

Riesce a pareggiare la Triestina con il colpo di testa vincente dell’attaccante ex Carpi e Palermo Jerry Mbakogu. L’attaccante della formazione giuliana sventa all’interno dell’area di rigore con un preciso colpo di testa che buca il portiere e sigla suo primo goal in maglia. Esultanza dalla curva Nord fino alla sud per il nigeriano che esulta con tutta la sua felicità. Nel finale Triestina che prova il tutto per tutto ma non basta con il Vicenza che strappa un pareggio, utile visto il momento non favorevole che stanno attraversando, con la formazione vicentina in dieci uomini per l’espulsione del neoentrato Jimenez.

Aids, Alessandro Aiuti/ “Cure? Tecnologia aiuta ma va combattuta la discriminazione”

VIDEO TRIESTINA VICENZA: IL TABELLINO

TRIESTINA: Matosevic K. (Portiere), Rocchetti Y., Masi A., Piacentini M., Malomo A. (dal 37′ st Ciofani M.), Germano U. (dal 1′ st Tessiore A.), Gori M. (dal 17′ st Crimi M.), Celeghin E. (dal 33′ st Lollo L.), Paganini L., Tavernelli C. (dal 18′ st Pezzella S.), Mbakogu J.. A disposizione: Adorante A., Ciofani M., Crimi M., Felici M., Ghislandi D., Lollo L., Lovisa A., Mastrantonio D. (Portiere), Minesso M., Pellacani L., Pezzella S., Pozzi A. (Portiere), Sarzi D., Tessiore A.

L.R. VICENZA: Iacobucci A. (Portiere), Valietti F., Pasini N., Cappelletti D., Sandon T., Cavion M. (dal 34′ st Zonta L.), Ronaldo (dal 22′ st Jimenez K.), Greco J., Della Morte M. (dal 22′ st Stoppa M.), Ferrari F., Dalmonte N. (dal 43′ st Begic T.). A disposizione: Begic T., Bellich M., Brzan R. (Portiere), Confente A. (Portiere), Corradi C., Giacomelli S., Jimenez K., Oviszach E., Rolfini A., Stoppa M., Zonta L.

Samu Segreto protagonista film di Beppe Fiorello/ "Sta realizzando un grande sogno"

Reti: al 14′ st Mbakogu J. (Triestina) al 26′ pt Ferrari F. (L.R. Vicenza) .

Ammonizioni: al 28′ pt Gori M. (Triestina), al 32′ pt Piacentini M. (Triestina), al 35′ pt Germano U. (Triestina), al 26′ st Mbakogu J. (Triestina), al 37′ st Lollo L. (Triestina) al 3′ st Pasini N. (L.R. Vicenza).

Espulsioni: al 44′ st Jimenez K. (L.R. Vicenza).

CLICCA QUI PER IL VIDEO TRIESTINA VICENZA: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA