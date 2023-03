Diretta/ Triestina Vicenza, video streaming tv: gara da dentro o fuori (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA VICENZA: IN PALIO PUNTI PESANTI!

Triestina Vicenza, in diretta alle ore 17.30 di domenica 19 marzo 2023 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, è una gara valida per la 33° giornata del girone A di Serie C. Un derby estremamente importante in termini di classifica: i padroni di casa sognano la zona salvezza, gli ospiti la promozione diretta in Serie B.

La Triestina è penultima in classifica con 32 punti, a -7 dalla zona salvezza diretta. Sin qui otto vittorie, otto pareggi e sedici sconfitte. Due successi di fila per i padroni di casa, l’ultimo per 1-4 contro il Renate. Il Vicenza, invece, è quinto a quota 50 punti, a -8 dalla vetta. Ferrari e compagni hanno ottenuto sin qui quindici vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte. Due ko di fila: 2-0 contro la Feralpisalò e 0-2 contro la Virtus Verona..

TRIESTINA VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Vicenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Triestina Vicenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA VICENZA

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Triestina e Vicenza, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-4-1-1: Matosevic, Germano, Masi, Piacentini, Ciofani, Tessiore, Celeghin, Crimi, Paganin, Pezzella, Mbakogu. Passiamo adesso agli ospiti, Modesto opta per il 3-4-3: Iacobucci, Ndiaye, Pasini, Sandon, Dalmonte, Zonta, Greco, Begic, Rolfini, Ferrari, Della Morte.











