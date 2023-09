Video/ Turris Benevento (3-1) gol e highlights: i corallini ribaltano il derby (3 settembre 2023)

La Turris vince in rimonta il derby con il Benevento in un match ricco di emozioni. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Berra per Talia, tiro al volo che non trova la porta. Pastina! La sblocca il Benevento! Meccariello di testa prende il palo, arriva Pastina che appoggia in rete. Nocerino calcia da fuori area ma non trova la porta. Calcio di rigore per la Turris! Tiro di Cum che trova un tocco di braccio, calcio di rigore! Maniero si presenta sul dischetto e non sbaglia! Cum! La ribalta la Turris! Contessa la mette in mezzo per il tocco in rete di Cum! Cross in mezzo, Meccariello ci va di testa ma colpisce la traversa! Termina la prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO

Grande palla per Giannone che per un soffio non trova Contessa tutto solo. Franco calcia da fuori area e coglia la traversa! Padroni di casa ad un passo dal tris! Grandissima occasione per Ferrante che da ottima posizione la mette fuori. Ciano ci prova su punizione e sfiora il gol. D’Auria! La chiude la Turris! Superato e l’avversario e tiro a giro che termina in rete! Termina il match, bella vittoria della Turris.

IL TABELLINO

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Burgio; Cum (21’st Frascatore), Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Giannone (18’st De Felice), Maniero (35’st D’Auria), Nocerino (18’st Matera). A disp.: Pagno, Iuliano, Esempio, Guida, Maestrelli, Pavone, Primicile, Musumeci, Pugliese. All.: Caneo

Benevento (4-3-3): Paleari; Berra, Meccariello (20’st El Kaouakibi), Pastina, Benedetti; Pinato, Capellini (34’st Sorrentino), Talia; Carfora (7’st Ferrante), Ciano, Bolsius (20’st Masciangelo). A disp.: Nunziante, Manfredini, Kubica, Agnello, Simonetti, Rillo, Viscardi, Masella. All.: Andreoletti

Arbitro: Perri di Roma 1. Assistenti: Lipari e Consonni. Quarto ufficiale: Viapiana

Rete: 14’pt Pastina, 30’pt Maniero su rig., 33’pt Cum, 42’st D’Auria

Note: Ammoniti Fasolino, Ciano, De Felice, Talia. Minuti di recupero 1’pt e 5’st