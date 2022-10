Video/ Turris Catanzaro (0-4) gol e highlights: poker e primato! (Serie C)

VIDEO TURRIS CATANZARO (4-0): LA PARTITA

Il Catanzaro espugna lo Stadio Amerigo Liguori di Torre Del Greco e si conferma capolista, battendo nettamente la Turris con un secco 4-0. I giallorossi risolvono la pratica quasi interamente nel primo tempo, con l’episodio che al 21esimo sblocca a sorpresa il risultato: cross dalla sinistra impreciso da parte della squadra ospite, ma Di Nunzio sbaglia clamorosamente l’intervento e in spaccata batte il suo portiere gonfiando la rete. Errore inspiegabile del numero 21, che era completamente solo. I padroni di casa non riescono a reagire.

Diretta/ Torres Vis Pesaro (risultato finale 2-2): pareggio clamoroso!

Al 34esimo gli ospiti raddoppiano: Sounas controlla e calcia di controbatto da fuori area, provando una soluzione tecnicamente difficilissima da eseguire. Il pallone si infila nell’angolino basso e Perina può solo ammirare la magia del centrocampista, che ha disegnato una traiettoria imprendibile. Tre minuti più tardi Biasci salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e di testa realizza il 3-0. Nel secondo tempo la Turris inizia con grinta ed orgoglio, ma al 58esimo Iemmello approfitta di un errore difensivo e cala il poker definitivo.

DIRETTA/ Taranto Foggia (risultato finale 1-0): Vannucchi è l'uomo da 3 punti!

CLICCA QUI PER IL VIDEO TURRIS CATANZARO (0-4)

VIDEO TURRIS CATANZARO (4-0): IL TABELLINO

Turris (4-3-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Boccia, Invernizzi (75’ Finardi); Acquadro, Taugourdeau (66’ Ercolano), Gallo; Giannone (66’ Longo), Maniero (66’ Haoudi), Leonetti (80’ Stampete). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Di Franco, Nocerino, Stampete, Aquino, Rizzo. Allenatore: Padalino

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli (59’ Curcio), Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Verna, Pontisso (46’ Cinelli), Sounas (69’ Bombagi), Situm; Iemmello (59’ Gatti), Biasci (75’ Cianci). Adisposizione: Sala, Chilà, Tentardini, Welbeck, Fizio, Ghion, Mulè, Katseris. Allenatore: Vivarini

DIRETTA/ Turris Catanzaro (risultato finale 0-4): poker e testa della classifica!

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Marcatori: 21’ aut. Di Nunzio (C), 34’ Sounas (C), 37’ Biasci (C), 58’ Iemmello (C)

Ammoniti: Leonetti, Boccia, Longo, Acquadro, Finardi (T), Vandeputte (C)











© RIPRODUZIONE RISERVATA