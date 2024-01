Video/ Turris Crotone (0-4) gol e highlights: doppietta per Gomez all’Amerigo Liguori (13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TURRIS CROTONE (0-4): LA PARTITA

Il Crotone asfalta la Turris a domicilio e raggiunge quota 38 punti in classifica. Dopo appena quattro minuti di gara la sblocca Loiacono. Da calcio d’angolo arriva il colpo di testa che non lascia scampo a Marcone. Il Crotone continua ad attaccare e trova la rete del raddoppio. Papini la mette in mezzo e trova il colpo vincente di Gomez. La Turris attacca ma fatica nel trovare spunti vincenti. Il Crotone riparte in contropiede e in un paio di occasioni sfiora il tris.

Ad inizio ripresa cala definitivamente il sipario all’Amerigo Liguori. Tumminello serve Gomez in area che supera Marcone e trova doppietta personale e tris per i calabresi. Nel finale c’è gloria anche per D’Ursi. Giron serve Tumminello che calcia, Marcone salva ma non riesce ad allontanare la sfera, D’Ursi sigla il poker. La Turris, con questa sconfitta, resta a quota 20 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TURRIS CROTONE (0-4): IL TABELLINO

TURRIS: Marcone R. (Portiere), Cocetta N., Esempio S., Frascatore P., Cum G. (dal 18′ st Saccani M.), Scaccabarozzi J. (dal 18′ st Pugliese S.), Franco D. (dal 32′ st Matera A.), Nicolao G., Giannone L. (dal 19′ st D’Auria G.), De Felice F., Guida A.. A disposizione: Burgio R., Contessa S., Fasolino G. (Portiere), Maniero R., Onda A., Pagno A. (Portiere), Pavone F., Primicile A.

CROTONE: Dini A. (Portiere), Papini F., Gigliotti G. (dal 22′ st Crialese C.), Loiacono G., Tribuzzi A. (dal 32′ st Bruzzaniti G.), Petriccione J., Negro Di Stefano V. (dal 32′ st Felippe Martello L.), D’Ursi E., Giron M., Tumminello M. (dal 36′ st Cantisani R.), Gomez G. (dal 22′ st Vitale M.). A disposizione: Bove D., D’Alterio F. (Portiere), Jurcec J., Pannitteri O., Schiro T., Spaltro R.

Reti: al 4′ pt Loiacono G. (Crotone) , al 23′ pt Gomez G. (Crotone) , al 3′ st Gomez G. (Crotone) , al 34′ st D’Ursi E. (Crotone) .

Ammonizioni: al 8′ pt Guida A. (Turris).

