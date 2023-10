Video/ Turris Juve Stabia (1-2) gol e highlights: le Vespe conquistano il derby (21 ottobre 2023)

La Juve Stabia vince il derby in casa della Turris e vola in testa alla classifica del girone C. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ci prova Bellich che prende il palo! Juve Stabia pericolosa! Erradi! La sblocca la Juve Stabia! Candellone controlla in area e poi serve per Erradi, con il destro la mette nell’angolino. D’Auria calcia in area, ottima la risposta di Thiam. Scaccabarozzi, ex della gara, prende il giallo. Abbiamo intanto superato il ventesimo minuto di gara, decide al momento Erradi. Piscopo devia in area, grande risposta di Fasolino! Maniero ci prova da posizione defilata, Thiam blocca senza problemi. Bellich di testa da ottima posizione non trova la porta. Giannone entra in area e ci prova, provvidenziale la chiusura di Bachini. Miceli perde palla e commette fallo su Erradi, secondo giallo ed espulsione! Resta in dieci la Turris! Termina la prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO

Mignanelli! Raddoppia la Juve Stabia! Diagonale potente che non lascia scampo a Fasolino! Pugliese! La riapre la Turris! Cross di Cum e girata spettacolare in rete! Piovanello esce per infortunio, al suo posto c’è Rovaglia. Leone trattiene Nocerino ed il direttore di gara indica il dischetto, rigore per la Turris! Calcia De Felice che trova la parata di Thiam! Rigore calciato male da De Felice. Bel cross di Cum, non ci arriva De Felice. Sei i minuti di recupero. Termina il match.

IL TABELLINO

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Esempio, Miceli, Burgio; Cum, Pugliese, Scaccabarozzi, Contessa (67’Frascatore); Giannone (46’Maestrelli), Maniero (56′ De Felice), D’Auria (67’Nocerino).All. Caneo.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Erradi (85’Meli), Leone (85’Guarracino), Buglio (85’Gerbo); Andreoni, Piscopo; Candellone (56’Piovanello; 70’Rovaglia). All.: Guido Pagliuca.

AMMONITI: 19′ Scaccabarozzi (T); 22’Piscopo (J); 29′ Miceli (T); 46′ Miceli (J); 57′ Maestrelli (T); 61′ Buglio (J); 70′ Pugliese (T)

MARCATORI: 6′ Erradi (J); 51′ Mignanelli (J); 64′ Pugliese (T)

