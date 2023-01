Video/ Turris Juve Stabia (1-1) highlights: pareggio emozionante (Serie C)

VIDEO TURRIS JUVE STABIA (1-1): LA PARTITA

Termina 1-1, allo stadio Amedeo Liguori di Torre del Greco, il derby campano valido per la ventunesima giornata di Serie C, Girone C, in un match dove Turris e Juve Stabia si sono dati battaglia dal primo all’ultimo minuto, senza esclusione di colpi. Nel primo tempo tanto possesso da parte degli ospiti, ma le occasioni da rete, nitide, registrate sono una per parte: Al 28esimo Stampete si ritrova a tu per tu con Barosi in area, ma si fa ipnotizzare e calcia addosso all’estremo difensore avversario, mentre al 33esimo il grande ex Pandolfi sfiora il palo di testa, dopo un perfetto assist di Mignanelli. Perina non sarebbe mai riuscito ad intervenire sulla traiettoria.

Diretta/ Turris Juve Stabia (risultato finale 1-1): un punto a testa!

Il secondo tempo inizia col botto, e nel giro di 3 minuti abbiamo assistito ad un botta e risposta: al 48esimo rovesciata strepitosa di Maniero, che approfitta dell’assist di Haoudi e si coordina in maniera semplicemente perfetta. Una vera e propria perla. Funziona alla perfezione il tridente di mister Fontana. Al 51esimo Berardocco pennella meravigliosamente per l’incornata imponente di Caldore, che svetta più in alto di tutti e incastra la sfera all’incrocio dei pali. Nel finale di partita la Turris prova un ultimo arrembaggio ma non riesce ad infliggere il colpo del KO, con Ercolano che si mette in proprio, va via sull’out di destra, ma viene fermato proprio sul più bello dalla difesa avversaria.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: pari tra Turris e Juve Stabia

VIDEO TURRIS JUVE STABIA (1-1): IL TABELLINO

TURRIS: Perina P., Ardizzone F. (dal 35′ st Acquadro A.), Boccia S., Di Franco C., Di Nunzio F., Ercolano E., Frascatore P., Haoudi H. (dal 44′ st Zampa E.), Maniero R. (dal 45’+1 st Longo S.), Stampete S. (dal 1′ st Gallo A.), Vitiello A.. A disposizione: Donini F., Fasolino G., Acquadro A., Aquino L., Finardi S., Gallo A., Invernizzi A., Longo S., Nocerino L., Zampa E.

JUVE STABIA: Barosi D., Altobelli D., Berardocco L., Caldore M., Guarracino M. (dal 39′ st Bentivegna A.), Maggioni T., Mignanelli D., Pandolfi L. (dal 17′ st D’Agostino G.), Ricci M. (dal 43′ st Gerbo A.), Scaccabarozzi J., Zigoni G. (dal 17′ st Santos C.). A disposizione: Russo D., Maresca B., Bentivegna A., Carbone L., Cinaglia D., D’Agostino G., Dell’Orfanello U., Erradi B., Gerbo A., Maselli S., Peluso M., Picardi M., Santos C., Silipo A., Vimercati A.

Diretta/ Monopoli Crotone (risultato finale 1-2): Starita non basta per il pareggio

Reti: al 3′ st Maniero R. (Turris) al 6′ st Caldore M. (Juve Stabia) .

Ammonizioni: al 39′ pt Boccia S. (Turris), al 15′ st Maniero R. (Turris), al 23′ st Di Franco C. (Turris), al 34′ st Ercolano E. (Turris) al 40′ pt Scaccabarozzi J. (Juve Stabia), al 10′ st Mignanelli D. (Juve Stabia), al 12′ st Pandolfi L. (Juve Stabia).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TURRIS JUVE STABIA











© RIPRODUZIONE RISERVATA