Video/ Turris Virtus Francavilla (1-3) gol e highlights: doppietta di Artistico! (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA: LA SINTESI

Allo Stadio Amerigo Liguori la Virtus Francavilla supera in trasferta la Turris per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Villa partono molto bene e riescono a passare in vantaggio subito al 10′ grazie alla rete messa a segno da Artistico. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Caneo vanno a caccia dell’eventuale gol del pari sebbene rischino sulla nuova incursione offensiva provata da Artistico e sventata da Esempio al 30′.

Diretta/ Turris Virtus Francavilla (risultato finale 1-3): la chiude Polidori! (Serie C 8 ottobre 2023)

Nel secondo tempo il copione della gara si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i pugliesi trovano il gol del raddoppio al 53′ per merito del solito Artistico, autore quindi di una doppietta personale approfittando di un errore commesso dalla retroguardia avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro mister Villa viene espulso al 79′ ed i corallini accorciano le distanze all’83’ con il gol di Giannone. Tuttavia, i biancazzurri chiudono definitivamente i conti all’86’ con la rete siglata da Polidori.

Video/ Virtus Francavilla Giugliano (1-1) gol e highlights: De Sena risponde a Giovinco (1 ottobre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Abdoulaye Diop, proveniente dalla sezione di Treviglio, oltre ad aver espulso il tecnico ospite Villa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Giannone da un lato, Accardi, Forte e Risolo dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono alla Virtus Francavilla di salire a quota 11 nella classifica del girone C della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata della Turris, rimasti appunto fermi a 10 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA: IL TABELLINO

Turris-Virtus Francavilla 1 a 3 (p.t. 0-1)

Video/ Foggia Turris (2-1) gol e highlights: decidono Embalo e Salines! (Serie C 6^ giornata, 1 ottobre 2023)

Reti: 10′, 53′ Artistico(F); 83′ Giannone(T); 86′ Polidori(F).

TURRIS (3-4-3) – Pagno, Esempio, Cocetta, Miceli; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Frascatore; Giannone, Maniero, Nocerino. A disposizione: Iuliano, Fasolino, D’Auria, Guida, De Felice, Maestrelli, Pavone, Primicile, Matera, Musumeci, Onda, Bugio, D’Alessio, Pugliese. All.: Caneo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1) – Forte, Monteagudo, Accardi, De Marino; Di Marco, Biondi, Izzillo, Risolo; Giovinco, Macca; Artistico. A disposizione: Carretta, Lucatelli, Gavazzi, Polidori, Carella, Lo Duca, Yakubiv, Vapore, Enyan, Latagliata. All.: Villa.

Arbitro: Abdoulaye Diop (sezione di Treviglio).

Ammoniti: 23′ Giannone(T); 51′ Accardi(F); 59′ Forte(F); 87′ Risolo(F).

Espulsi: 79′ Villa(F).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA













© RIPRODUZIONE RISERVATA