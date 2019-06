Video/ Ucraina Corea del Sud U20 (3-1): highlights e gol. Ucraini campioni del mondo!

L’Ucraina U20 è campione del mondo in Polonia! Come emerge nel video di Ucraina Corea del sud U20 la squadra gialloazzurra fa suo il primo trofeo di categoria nella sua storia trovando il trionfo col risultato di 3-1 nella finale che si è accesa ieri a Lodz in Polonia. Un successo eccezionale per i ragazzi del ct Petrakov, che pure arriva solo in ricorsa visto che nei primi minuti del match sono proprio i coreani a portarsi in vantaggio già al quarto minuto di gioco con un rigore firmato da Kangin Lee, concesso per fallo in area su Se Yun Kim, confermato dal Var. Nonostante la prima rete subita però l’Ucraina U 20 non si perde d’animo e anzi salta in cattedra, cercando subito il pari. Questo avviene poi al 34’ minuto del primo tempo con Supriaga, il quale si confermerà a segno anche nella ripresa e per la precisione al 53’ minuto. È però Giorgi Tsitaishvili a siglare il trionfo dell’Ucraina U20 a questo mondiali polacchi, trovando il gol del 3-1 al 89’ minuto di gioco.

IL TABELLINO

UCRAINA-COREA DEL SUD 3-1

5′ rig. Lee Kang-In (C), 34′ e 53′ Supriaha (U), 89′ Tsitaishvili (U)

UCRAINA U20 (5-4-1): Lunin; Konoplia, Safronov, Bondar, Beskorovainyi, Korniienko; Tsitaishvili, Khakhlov (57′ Chekh), Dryshlyuk, Buletsa (89′ Kashchuk); Supriaha (63′ Sikan). Ct. Petrakov

COREA DEL SUD U20 (5-3-2): Lee Gwang-Yeon; Hwang, Lee Ji-Sol, Kim Hyun-woo, Lee Jaeik, Choi Jun (81′ Lee Kyu-Hyuk); Jungmin Kim, Kim Se-Yun (46′ Won-Sang), Yeong-uk Jo (63′ Se-Jin Jeon); Lee Kang-in, Sehun Oh. Ct. J. Chung

Ammoniti: Kim Hyun-woo (C), Jaeik Lee (C), Sehun Oh (C), Konoplia (U)

