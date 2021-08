Video/ Udinese Ascoli (3-1) highlights e gol: Pereyra migliore in campo

L‘Udinese batte agevolmente l’Ascoli nel primo turno di Coppa Italia, decidono la doppietta di Pereyra, migliore in campo, e Molina, come potrete ammirare nel video Udinese Ascoli 3-1 riportato in fondo all’articolo. Nel finale di gara D’Orazio sigla la rete della bandiera per l’Ascoli. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. La prima conclusione del match è ad opera di Stryger Larsen, Leali blocca facile. Dionisi ci prova da fuori area, la sfera è facile preda di Silvestri. Pereyra! La sblocca l’Udinese! Leali respinge male un tiro di Cristo Gonzalez, sulla sfera arriva Pereyra che deve solo appoggiare la sfera in rete. In questo caso possiamo parlare di una papera di Leali. Botteghin tocca con la mano in area, per il direttore di gara non ci sono gli estremi del rigore. Bel cross di Molina per Pussetto, colpo di testa controllato facilmente da Leali. Azione personale di Fabbrini, conclusione e parata facile di Silvestri. Abbiamo superato il ventesimo minuto di gioco, decide al momento Pereyra. Ancora Udinese pericolosa, tiro di Udogie a botta sicura, il palo respinge la conclusione. La prima frazione termina con i friulani avanti.

VIDEO UDINESE ASCOLI: SECONDO TEMPO

Bidaoui calcia da due passi, grande intervento di Silvestri. Molina! Arriva il raddoppio dell’Udinese! Pereyra appoggia per Molina che buca Leali sul suo palo. Pereyra mette il punto esclamativo sulla sua prestazione siglando un grandissimo gol! Il suo mancino tocca prima la traversa e poi termina in rete, gara praticamente chiusa. Mancano venti minuti alla fine di una gara che non ha praticamente più nulla da dire, vediamo se l’Ascoli riuscirà a trovare il gol della bandiera contro l’Udinese in cui sta brillando Pereyra. Udinese che controlla una gara che ormai non ha più nulla da dire. Samir ci prova di testa, blocca facile Samir. Pochi minuti alla fine, decidono la doppietta di Pereyra e Molina. D’Orazio! Arriva il gol della bandiera dell’Ascoli in pieno recupero! Dionisi pesca il compagno di squadra che con un tocco sotto supera Silvestri. Udinese che quindi supera senza problemi questo primo turno di Coppa Italia.

IL TABELLINO

Marcatori: 11′ p.t, 10 s.t Pereyra (U), 7′ s.t Molina (U), 45′ st. D’Orazio

Assist: 7 s.t Pereyra (U), 45′ s.t Dionisi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Stryger Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Cristo Gonzalez. All. Gotti

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Salvi, Avlonitis, Botteghin, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Fabbrini; Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Ammoniti: 29′ p.t Avlonitis (A), 37′ p.t Larsen (U), 19′ s.t Baschirotto (A), 35′ Dionisi

VIDEO UDINESE ASCOLI

