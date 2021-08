Diretta/ Udinese Ascoli streaming video tv: sfida in bianconero (Coppa Italia)

DIRETTA UDINESE ASCOLI: DERBY BANCONERO

Udinese Ascoli, in diretta venerdì 13 agosto 2021 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Sfida tutta in bianconero tra due squadre che, pur in categorie diverse, sono accomunate dalla voglia di migliorare il rendimento della scorsa stagione. La salvezza in Serie A è stata abbastanza comoda per i friulani, decisamente più agitata per i marchigiani in Serie B che quest’anno però vogliono alzare il tiro e aprire un vero e proprio nuovo ciclo col tecnico Sottil in panchina. L’ultima partita contro il Napoli in amichevole è stata sicuramente incoraggiante, l’Ascoli cercherà altre conferme contro un’Udinese che ha traballato non poco in difesa nei match internazionali affrontati in amichevole. L’addio di Rodrigo De Paul ha tolto un punto di riferimento importante alla formazione friulana, che dovrà però ora dimostrare di aver raggiunto attraverso il lavoro estivo una certa solidità, in attesa di esordire poi nel massimo campionato e rincorrere qualcosa di più di una normale quanto indispensabile salvezza.

DIRETTA UDINESE ASCOLI STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2020/21, e dunque anche Udinese Ascoli di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Canale 20. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING UDINESE ASCOLI.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ASCOLI

Le probabili formazioni di Udinese Ascoli, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Okaka. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Baschirotto, Avlonitis, Botteghin, D’Orazio; Castorani, Eramo, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Dacia Arena di Udine, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 5.00, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.

