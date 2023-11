Video/ Udinese Atalanta (1-1) gol e highlights: Éderson salva la Dea nel recupero (Serie A, 12 novembre 2023)

L’Atalanta accusa le scorie dell’Europa League e non va oltre l’1-1 in casa dell’Udinese. Conoscendo l’andamento della partita questo pareggio vale oro colato per la Dea che riesce a evitare la sconfitta solamente nei minuti di recupero. I friulani devono mangiarsi le mani, nell’arco dei novanta minuti hanno giocato decisamente meglio e meritavano di uscire dal campo con i tre punti in tasca. I ragazzi di Cioffi hanno visto sfumare proprio in dirittura d’arrivo il secondo successo di fila dopo quello prestigioso di sabato scorso in casa del Milan, ma rispetto a qualche settimana fa i progressi sono più che evidenti. Il primo tempo è caratterizzato dal dominio dei padroni di casa che sbagliano anche un calcio di rigore con Success che stampa il pallone sul palo a portiere battuto, le accelerazioni brusche di Ebosele mettono in crisi Bakker e Hateboer che non riescono proprio a stargli dietro. Prima dell’intervallo la traversa ferma Samardzić ma sul prosieguo dell’azione arriva la conclusione vincente di Walace che trafigge Carnesecchi, spiazzato dalla deviazione sfortuna di Djimsiti, colui che aveva deciso la sfida con lo Sturm Graz giovedì scorso.

Video/ Fiorentina Bologna (2-1) gol e highlights: i viola vincono tra le polemiche (12 novembre 2023)

Nella ripresa Gasperini corre ai ripari ma è sempre l’Udinese a sfiorare il raddoppio con Carnesecchi che dice di no a Zemura e Pereyra, due interventi miracolosi del portiere che tengono a galla la Dea incapace però di creare pericoli dalle parti di Silvestri. Lookman, entrato al posto di Pašalić, non inquadra il bersaglio da distanza ravvicinata mentre Scamacca spedisce il pallone direttamente in curva. Nel recupero arriva il guizzo di Zappacosta che fa partire un cross chirurgico per l’incornata di Éderson che anticipa tutti (in particolare Kristensen che lo marcava ma ha perso l’equilibrio, tradito dai tacchetti) e deposita il pallone in rete facendo calare il silenzio al Bluenergy Stadium. I friulani possono comunque guardare il lato positivo: non è da tutti fare quattro punti contro due big della Serie A, la luce in fondo al tunnel si scorge eccome!

Risultati Serie A, Classifica/ L'Inter vince e torna in testa Diretta gol live score (12 novembre 2023)

VIDEO UDINESE ATALANTA 1-1, LE DICHIARAZIONI

Gabriele Cioffi è tornato da poco sulla panchina dell’Udinese ma la sua impronta già si vede: “Posso essere soddisfatto della prestazione e faccio i complimenti ai ragazzi, peccato per il gol preso nel recupero ma io penso che la fortuna o la sfortuna nel calcio non esistano, semplicemente potevamo fare meglio in quella circostanza. Peccato per Kristensen che è scivolato, vorrà dire che la prossima volta resterà in piedi. Ci sono tanti aspetti positivi di questa gara che non vanno tralasciati, siamo sulla strada giusta, approfitteremo della sosta per rifinire la preparazione. Il pareggio con il Monza è stato il punto di partenza, la vittoria a Milano il cambio di marcia che cercavamo, oggi meritavamo assolutamente i tre punti, per adesso non voglio guardare la classifica visto che non siamo nemmeno a metà stagione e io sono arrivato da due settimane, troppo presto tirare delle conclusioni”.

Diretta/ Inter Frosinone (risultato finale 2-0): i nerazzurri tornano in testa (12 novembre 2023)

Éderson è diventato, quasi per caso, il salvatore dell’Atalanta: “Questo pareggio vale come una vittoria, eravamo venuti qui a Udine per strappare i tre punti ma le cose in campo non si sono messe bene per noi, gli avversari giocavano molto bene, hanno colpito due legni e hanno trovato il gol in maniera un po’ rocambolesca. Cosa non ha funzionato oggi? Forse la fase difensiva, venivamo infilati spesso in contropiede, inoltre abbiamo perso troppi palloni e quindi non riuscivamo a ripartire. La sosta sarà fondamentale per scaricarci mentalmente e recuperare le energie, alla ripresa ci aspetta un’altra serie di gare molto impegnative e dovremo farci trovare pronti”. Queste, invece, le parole di Gian Piero Gasperini: “Il gol di Éderson era insperato anche se da qualche minuto stavamo spingendo tanto, sinceramente però non pensavo che avremmo più raddrizzato questa partita. È un punto che fa morale in vista della sosta. Quando giochi in mezzo alla settimana poi ti vengono a mancare un po’ di energie nel weekend, non possiamo negarlo. L’Udinese ci ha messo in difficoltà soprattutto nelle ripartenze, ma noi abbiamo dimostrato di avere un gran carattere”.

VIDEO UDINESE ATALANTA 1-1, IL TABELLINO

UDINESE-ATALANTA 1-1 (1-0)

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira (77’ Kristensen), Bijol, Nehuén Pérez; Ebosele, Samardzić (83’ Thauvin), Walace, Payero (71’ Lovrić), Zemura (83’ Kamara); Pereyra; Success (82’ Lucca). All. Gabriele Cioffi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Kolašinac; Hateboer (51’ Holm, 83’ Zappacosta), Éderson, Koopmeiners, Bakker (65’ Zortea); Pašalić (46’ Lookman), Miranchuk; Muriel (46’ Scamacca). All. Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Sez. di Bologna).

AMMONITI: 38’ Hateboer (A), 42’ Ferreira (U), 59’ Koopmeiners (A), 77’ Bijol (U), 89’ de Roon (A).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 44’ Walace (U), 90’+2’ Éderson (A).

VIDEO UDINESE ATALANTA













© RIPRODUZIONE RISERVATA