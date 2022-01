DIRETTA UDINESE ATALANTA/ Video streaming tv: Cioffi vs Gasperini, sfida dei tecnici

DIRETTA UDINESE ATALANTA: GLI ALLENATORI

Ci avviciniamo alla diretta di Udinese Atalanta consapevoli del fatto che la situazione in avvicinamento a questa partita sia molto particolare. Vedremo se sarà stato capace di gestirla Gabriele Cioffi, che è il capo allenatore dell’Udinese da appena un mese: i risultati ottenuti a dicembre erano stati molto positivi e di conseguenza Cioffi punta a seguire l’esempio del suo predecessore ed ex capo Luca Gotti, però di certo avere a che fare con una squadra che ha tantissimi positivi al Covid non è facile.

CALCIOMERCATO ATALANTA/ La Juventus ha chiesto informazioni per Muriel

Tira invece un sospiro di sollievo Gian Piero Gasperini, perché saltare la seconda partita consecutiva per casi Covid altrui non sarebbe stato piacevole per l’Atalanta, che ne avrebbe ricavato enormi problemi di calendario: la Dea dunque torna a giocare e deve confermare il rendimento straordinario avuto in trasferta nel girone d’andata per consolidare il quarto posto, che naturalmente è l’obiettivo principale della stagione nerazzurra. Se poi ci fosse la possibilità di fare qualcosa in più… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Piace Doekhi, il punto su Miranchuk e Piccoli

DIRETTA UDINESE ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

Gli appassionati di calcio potranno seguire la diretta di Udinese Atalanta, in programma domenica 9 gennaio alle ore 16.30, in streaming video e tv in due modi: attraverso DAZN o Sky. Il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, infatti, verrà trasmesso da entrambe le piattaforme. Per quanto riguarda gli abbonati all’emittente che si è aggiudicata la totalità dei diritti televisivi della categoria, sarà sufficiente accedere all’applicazione sulla propria smart tv o collegando il proprio apparecchio televisivo ad una console come Xbox o Playstation, ad un TimVision Box, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick oppure in streaming sul proprio smartphone o pc attraverso il sito ufficiale e le app dedicate. Coloro che sono abbonati soltanto a Sky dovranno invece collegarsi direttamente dal proprio decoder su Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Non solo Boga, in attacco piace anche Dieng dell'OM

UDINESE ATALANTA: FRIULANI KO PER IL COVID!

La diretta Udinese Atalanta, nel caso in cui non dovessero esserci rinvii, andrà in scena domenica 9 gennaio alle ore 16.30 alla Dacia Arena. Le due squadre nello scorso turno non sono scese in campo in virtù dei casi di positività al Covid-19 registrati in rosa: avrebbero dovuto affrontare rispettivamente Fiorentina e Torino, ma non è stato possibile. È così che adesso vogliono ritornare in campo per inaugurare il nuovo anno nel migliore dei modi.

Il 2021 per la squadra di Gabriele Cioffi si è chiuso nel migliore dei modi: vittoria netta (risultato finale 0-4) contro il Cagliari. Una prestazione che ha dato respiro ai bianconeri, che non conquistavano i tre punti da ben cinque turni. La Dea, invece, non ha sorriso alla fine del girone di andata: prima il brutto ko casalingo contro la Roma, poi il pari a reti inviolate contro il Genoa. È dunque arrivato il momento di riscattarsi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ATALANTA

È adesso il momento di scoprire le probabili formazioni di Udinese Atalanta. I padroni di casa dovranno fare a meno in questo turno di diversi indisponibili: Makengo, Soppy, Pereyra, Nestorovski, Zeegelaar e Udogie. Il tecnico Gabriele Cioffi, ad ogni modo, dovrebbe schierare il suo consueto 4-4-2 così disegnato: Silvestri; Becao, Nuytinck, De Maio, Perez; Molina, Arslan, Walace, Deulofeu; Beto, Success. Per quanto riguarda gli orobici, invece, non ci saranno Zapata, Musso, Gosens, Palomino, oltre che lo squalificato Freuler. Il possibile undici titolare di Gian Piero Gasperini sarà dunque questo col 3-4-2-1: Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA