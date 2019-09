Video/ Udinese Brescia (0-1): highlights e gol, colpaccio firmato Romulo (Serie A)

Udinese e Brescia si affrontano alla Dacia Arena: importante colpaccio per le Rondinelle, il video di Udinese Brescia ci racconta del successo firmato Romulo per i lombardi. La partita nel primo tempo non è memorabile a livello d’intensità. Dopo 6′ Musso deve sventare una conclusione pericolosa di Donnarumma, bravo a rubare palla ad uno svagato De Maio. I toni agonistici del match sono comunque alti sin dai primi minuti di gioco, vengono ammoniti Mateju e Bisoli nel Brescia e Jajalo nell’Udinese. Le occasioni da gol però scarseggiano nei primi 45′, l’Udinese prova a farsi vedere con una verticalizzazione di Pussetto per Fofana, ma prima dell’intervallo è il Brescia a farsi vedere due volte in avanti con delle conclusioni di Spalek.

VIDEO UDINESE BRESCIA: IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un pizzico di vivacità in più e con un brivido per il Brescia: al 5′ viene fischiato un rigore per l’Udinese per atterramento di Pussetto da parte di Cistana, ma il VAR rileva come il fallo sia stato compiuto fuori area e la decisione viene revocata. Al 13′, a sorpresa, il Brescia colpisce: break di Romulo che avanza palla al piede, sulla sua conclusione c’è una deviazione di De Maio che mette fuori causa Musso e lo costringe a incassare il gol dello 0-1. La reazione dei friulani è molto deludente, senza lo squalificato De Paul la squadra di Tudor sembra priva del suo potenziale offensivo e anzi è il Brescia a sfiorare il raddoppio con una conclusione di Sabelli alzata sopra la traversa da Musso. 6′ di recupero e le Rondinelle sono abilissime a far scorrere il cronometro, allo scadere un colpo di testa di De Maio finisce docilmente tra le braccia di Joronen ed il Brescia mette in cassaforte la seconda vittoria esterna stagionale, dopo quella all’esordio a Cagliari. Per l’Udinese è invece il terzo ko consecutivo.

VIDEO UDINESE BRESCIA: GOL E HIGHLIGHTS





