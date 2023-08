Video/ Udinese Catanzaro (4-1) gol e highlights: Thauvin trascina i friulani in Coppa Italia (11 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE CATANZARO: GOLEADA BIANCONERA!

L’Udinese supera senza grossi problemi il Catanzaro ed avanza al prossimo turno in Coppa Italia. Da sottolineare l’ottima prestazione di Thauvin. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Thauvin crossa in mezzo per pescare Beto, Scognamillo evita il calcio d’angolo. Lovric ci prova dalla distanza ma non trova la porta. Lovric! Udinese in vantaggio! Bella giocata di Thauvin che supera un avversario e serve la sfera a Lovric, da due passi appoggia la sfera in rete. Vandeputte! La riprende subito il Catanzaro! Bel tiro dal limite che supera un Silvestri non impeccabile. Ottima occasione per Beto che riceve la sfera in area ma calcia male. Thauvin crossa, arriva Lovric che colpisce male. Thauvin trova spazio centralmente e calcia, il suo tiro non impensierisce la difesa del Catanzaro. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE CATANZARO, IL SECONDO TEMPO

Beto! Si riporta avanti l’Udinese! Errore della difesa del Catanzaro che lascia spazio a Beto in area, controllo e tiro vincente. Rigore a favore dell’Udinese! Brighenti commette fallo su Beto in area il direttore di gara indica il dischetto. Thauvin va sulla sfera e non sbaglia! Lucca calcia a botta sicura, grande parata di Fulignati. Thauvin entra in area e calcia, conclusione debole che non impensierisce Fulignati. Scatto del centravanti che entra in area e con il pallonetto non lascia scampo a Fulignati. Termina il match.

VIDEO GOL UDINESE CATANZARO, IL TABELLINO

Marcatori: 9′ Lovric; 12′ Vandeputte; 50′ Beto; 64′ Thauvin (R), 93′ Lucca

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Masina 866° Guessand); Festy (66° Ferreira), Zarraga, Walace, Lovric, Zemura (66° Kamara); Thauvin (87° Akè), Beto (73° Lucca). A disposizione: Padelli, Piana, Guessand, Success, Kamara, Ferreira, Abankwah, Aké, Lucca, Semedo, Camara, Pejicic, Nwachukwu, Zunec. All. Sottil

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Veroli (80° Olivieri), Brighenti, Scognamillo, Situm; Pontisso (80° Pompetti), Sounas (66° Sounas), Ghion, Vandeputte; Brignola (66° D’Andrea), Biasci (66° Curcio). A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Welbeck, D’Andrea, Verna, Curcio, Pompetti, Bombagi, Olivieri, Katseris. All. Vivarini

