Video/ Udinese Fiorentina (0-2) highlights: Bonaventura, gol e assist! (Serie A, 24 settembre 2023)

Sono due gli artefici del successo della Fiorentina in casa dell’Udinese. Giacomo Bonaventura sta vivendo una seconda giovinezza a 34 anni, tra i giocatori di movimento è stato indubbiamente il migliore in campo. Con un lancio lungo premia infatti l’inserimento di Martínez Quarta (difensore con il vizio di improvvisarvi attaccante, e spesso gli riesce bene) che coglie di sorpresa la retroguardia avversaria e firma la rete che sblocca la partita. A tempo quasi scaduto sarà proprio il centrocampista ex-Milan a realizzare il 2 a 0 che mette la parola fine alla sfida, a corollario di una prestazione da top player. Ma sarebbe ingiusto non tenere in considerazione le parate spesso decisive di Pietro Terracciano che sin dal fischio d’inizio è stato preso a pallonate dagli attaccanti della squadra allenata da Sottil. Ma non c’è stato verso di trafiggerlo: ci hanno provato Samardzić, Thauvin, Kamara, Lovrić ed Ebosele, ma hanno dovuto fare i conti con i riflessi del numero 1 ospite che ha alzato un vero e proprio muro davanti alla porta, rendendolo invalicabile.

Vanno però sottolineati anche i demeriti dell’Udinese che nelle prime cinque giornate di Serie A ha segnato solamente un gol, troppo poco per una squadra che lo scorso anno era partita a razzo lambendo le primissime posizioni della classifica. Nell’unica occasione in cui Terracciano era completamente fuori causa e non poteva far nulla per intervenire, ci ha pensato Lucca a graziare la Fiorentina divorandosi un gol grosso come una casa, sprecando inoltre la grande apertura di Success che in campo aperto si era involato verso l’area di rigore avversaria e aveva messo il compagno nelle condizioni di segnare a occhi chiusi. Errori macroscopici che a questi livelli si pagano sempre a caro prezzo. Chiudiamo, infine, con un pensiero per Dodô, uscito dal campo in lacrime, sorretto dai massaggiatori e con il ginocchio destro fasciato. Auguriamoci si tratti soltanto di una brutta distorsione ma il timore di tutti è che ci sia un interessamento dei legamenti, se così fosse si prospetterebbe un lungo stop per il difensore brasiliano, per il mister Italiano sarebbe una grossa perdita considerando i prossimi impegni ravvicinati tra turni infrasettimanali e coppe.

VIDEO GOL UDINESE FIORENTINA 0-2, IL TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 0-2 (0-1)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nehuén Pérez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzić (83’ Pafundi), Walace (75’ Pereyra), Payero (63’ Lovrić), Kamara (75’ Zemura); Thauvin (63’ Success), Lucca. All. Andrea Sottil.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (6’ Kayode), Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez (75’ Arthur Melo), Mandragora (75’ Duncan); Kouamé (65’ Beltrán), Bonaventura, Brekalo (66’ Milenković); Nzola. All. Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sez. di Padova).

AMMONITI: 39’ Ranieri (F).

RECUPERO: 4’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 32’ Martínez Quarta (F), 90’+2’ Bonaventura (F).

