Video/ Udinese Juventus (3-1): highlights e gol. Doppietta di Cristiano Ronaldo!

Nella 16^ giornata di Serie A, la Juventus torna alla vittoria in campionato dopo il ko contro la Lazio: come si vede nel video Juventus Udinese è sul 3-1 che fissa il tabellone del risultato al triplice fischio finale. Raccontando il match all’Allianz Stadium ecco che i bianconeri sono subito in partita, mister Maurizio Sarri sceglie il tridente pesante con Higuain, Cristiano Ronaldo e Dybala ed è soprattutto quest’ultimo a mostrarsi ispirato, addomesticando al 9′ un lancio lungo di Bonucci e, con una deviazione, servendo l’assist a Cristiano Ronaldo che con una rasoiata sblocca il risultato. Dybala segna con uno splendido pallonetto poi annullato per un tocco di mano, Higuain impegna severamente Musso, poi la Juventus dilaga in chiusura di primo tempo. Al 37′ doppietta per CR7 con un altra conclusione a fil di palo, quinto gol nelle ultime quattro partite per il portoghese tra Sassuolo, Lazio, Bayer Leverkusen e Udinese. Proprio allo scadere arriva il tris con Bonucci che sfrutta una sponda aerea di Demiral e scavalca un Musso non impeccabile in uscita.

VIDEO JUVENTUS UDINESE, IL SECONDO TEMPO

Avanti di ben tre gol, la Juventus gioca in scioltezza la ripresa, anche se l‘Udinese prova quantomeno a giocare con più coraggio, per salvare l’orgoglio. Dybala colpisce anche un palo, non riesce a legittimare col gol una prestazione comunque sottolineata con grandi applausi dall’Allianz Stadium al momento della sua sostituzione. Anche Cristiano Ronaldo sfiora la tripletta al 40′, con un tiro che si infrange sul palo a Musso battuto, ma nel finale il recupero porta il gol dell’Udinese, a segno con un tocco in area di Pussetto, con Buffon che non riesce a mantenere la porta inviolata e la Juventus che incassa almeno una rete per la quarta partita consecutiva di campionato.

VIDEO JUVENTUS UDINESE, HIGHLIGHTS E GOL





