DIRETTA UDINESE ROMA/ Video streaming tv: i precedenti della partita sono 101

Soffermiamoci ora sui precedenti della diretta di Udinese Roma. Le due squadre si sono già affrontate per 101 volte con 23 successi per i friulani, 53 per i giallorossi e 25 pareggi. L’ultimo precedente al Friuli ci parla di uno 0-1 dell’ottobre 2020, una gara decisa da un gol di Pedro all’inizio della ripresa. I bianconeri non vincono contro questo avversario in casa dal 24 novembre 2018, una gara terminata col risultato di 1-0. La partita era stata in grande equilibrio nel primo tempo con la rete di de Paul all’inizio della ripresa.

I bianconeri erano riusciti anche a passare in doppio vantaggio con Pussetto subito dopo una rete annullata dal var per un fallo di mano. La gara d’andata è terminata con il risultato di 1-0 con i giallorossi in grado di vincere di misura. La partita era stata decisa, lo scorso 23 settembre, da una giocata di Tammy Abraham al minuto 36 servito da una bella palla messa dentro da Calafiori. Sicuramente sarà molto interessante vedere come questo bilancio si aggiornerà grazie alla gara di oggi. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA UDINESE ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Roma di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Si tratterà quindi di una diretta in streaming video, per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

UDINESE ROMA: GIALLOROSSI REDUCI DA SETTE RISULTATI UTILI

Udinese Roma sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello della sezione AIA di Brindisi. La gara in programma domenica 13 marzo alle ore 18:00 dalla Dacia Arena di Udine, è valida per la ventinovesima giornata di Serie A. I friulani sono reduci dall’importante vittoria conseguita sulla Sampdoria, partita terminata con il punteggio di 2-1. Con questo risultato, la squadra di Gabriele Cioffi ha allontanato la zona retrocessione, portandosi in quattordicesima posizione con 29 punti, a +7 rispetto al terzultimo Venezia.

In casa Roma, il morale è ancora alto dopo l’esaltante vittoria contro l’Atalanta, in cui i giallorossi si sono imposti con il punteggio di 1-0, grazie alla rete siglata dal bomber Tammy Abraham. Per la squadra di José Mourinho, si è trattato del settimo risultato utile consecutivo, dimostrando un ottimo stato di forma. I capitolini possono ancora sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, occupando la quinta posizione con 47 punti, 6 in meno rispetto alla Juventus. Nella gara di andata, i giallorossi si sono imposti di misura, vincendo con il risultato di 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE ROMA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Udinese Roma, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. L’allenato friulano, Gabriele Cioffi dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare dell’Udinese: Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Makengo, Arslan, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu.

Per quanto concerne la Roma, il tecnico José Mourinho, dovrà rinunciare agli squalificati Mkhitaryan e Kumbulla, i quali dovrebbero essere rimpiazzati rispettivamente da Sergio Oliveira e Ibanez. I giallorossi dovrebbero scendere in campo con l’ormai consueto 3-4-1-2. Ecco la probabile formazione titolare capitolina: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Udinese Roma di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, i bianconeri non sono favoriti, infatti il segno 1, abbinato al successo dell’Udinese è quotato 3.25. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.35. Sembra più probabile una vittoria esterna della Roma, con il segno 2 quotato 2.25.



