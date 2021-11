Video/ Udinese Sassuolo (3-2) gol e highlights: Beto fa sorridere Gotti (Serie A)

VIDEO UDINESE SASSUOLO (3-2)

Alla Dacia Arena l’Udinese supera il Sassuolo per 3 a 2, tante emozioni in questo incontro come possiamo ammirare nel video Udinese Sassuolo 3-2. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Gotti a prendere presto in mano il controllo delle operazioni riuscendo a passare in vantaggio subito all’8′ grazie alla rete messa a segno da Deulofeu, su assist di Becao. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Dionisi rispondono al 15′ trovando il gol del pareggio per merito di De Silvestri, bravo a sfruttare un erroraccio commesso ingenuamente da De Silvestri. Le cose sembrano poi complicarsi per l’Udinese, costretta a rimpiazzare in maniera prematura Arslan con Makengo già al 16′ a causa di un infortunio. I neroverdi ci credono e completano il sorpasso al 28′ tramite le rete siglata da Frattesi, su suggerimento di Rogerio. Nel finale del primo tempo i friulani perdono per infortunio pure Samir, rimpiazzato da Udogie al 36′, ma ripristinano comunque l’equilibrio iniziale con il gol di Molina del 39′, complice una deviazione sfortunata di Frattesi.

Serie A/ Lautaro, il rigore sbagliato vale doppio: un derby di episodi ed errori

Nella ripresa i bianconeri ripartono con lo spirito giusto e tornano infatti avanti al 51′ con la rete di Beto, servito da Deulofeu in posizione regolare come anche confermato dal VAR. Nell’ultima parte dell’incontro i neroverdi non sfruttano la superiorità numerica dovuta all’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Makengo all’89’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Dionisi, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Arslan, Beto, Makengo, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Ferrari, Muldur, Consigli dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono all’Udinese di salire a quota 14 nella classifica della Serie A agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata del Sassuolo, rimasti appunto fermi a 14 punti.

Risultati Serie A, classifica/ Il derby finisce pari, Milan in testa con il Napoli!

VIDEO UDINESE SASSUOLO: IL TABELLINO

Udinese-Sassuolo 3 a 2 (p.t. 2-2)

Reti: 8′ Deulofeu(U); 15′ Berardi(S); 28 Frattesi(S); 39′ Molina(U); 51′ Beto(U).

Assist: 8′ Becao(U); 28′ Rogerio(S); 51′ Deulofeu(U).

UDINESE (4-2-3-1) – Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck, Samir(36′ Udogie); Arslan(16′ Makengo), Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto(88′ Success). A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. Allenatore: Luca Gotti.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi(87′ Harraoui), Magnanelli(71′ Mateus Henrique); Berardi, Traorè(71′ Scamacca), Raspadori; Defrel. A disposizione: Pegolo, Satalino, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Toljan, Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Federico Dionisi (sezione de L’Aquila).

Ammoniti: 4′ Arslan(U); 38′ Ferrari(S); 67′ Muldur(S); 82′ Consigli(S); 84′ Beto(U); 88′ Makengo(U).

Espulsi: 89′ Makengo(U).

DIRETTA/ Sampdoria Bologna (risultato finale 1-2): decisivo il gol di Arnautovic!

VIDEO UDINESE SASSUOLO





© RIPRODUZIONE RISERVATA