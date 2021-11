DIRETTA UDINESE SASSUOLO/ Video streaming tv: solo 16 i precedenti del match

DIRETTA UDINESE SASSUOLO: LO STORICO

Andiamo ad approfondire lo storico che riguarda Udinese e Sassuolo, in diretta oggi per la 12^ giornata del campionato della Serie A: pure se i dati a nostra disposizione alla fine non sono poi così ricchi. Bilancio alla mano possiamo infatti raccontare oggi di 16 precedenti occorsi finora da i due club e pure registrati dal 2013 in avanti e sempre in occasione del primo campionato nazionale. Va dunque detto che il bilancio che otteniamo per tale scontro diretto non è troppo in equilibrio, visto che contiamo 6 pareggi, ma pure 6 successi dei friulani e 4 affermazioni del club emiliano.

Diretta/ Napoli Sassuolo Primavera (risultato finale 1-1): pari Di Dona in extremis!

Guardando poi ai riferimenti più recenti, vediamo che questo spesso sorridono ai friulani e che è da un po’ che i neroverdi non hanno la meglio: l’ultimo successo del Sassuolo risale alla 29^ giornata del campionato di Serie A 2017-18, quando pure gli emiliani fecero il colpo al Friuli vincendo per 2-1. (agg Michela Colombo)

Risultati Serie A, classifica/ Il Milan espugna l'Olimpico: nuovo aggancio al Napoli!

UDINESE SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Sassuolo di Serie A sarà in esclusiva su DAZN, si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti dalla piattaforma, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo abilitato alla visione della piattaforma, per esempio uno smartphone, un tablet o un PC. In alternativa è possibile seguire l’evento su Smart Tv. Questa gara non sarà quindi una delle tre disponibili in co-esclusiva con Sky Sport.

DIRETTA/ Sassuolo Empoli (risultato finale 1-2): gli ospiti ribaltano i neroverdi!

LUCA GOTTI VUOLE IL RISCATTO

Udinese Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Federico Dionisi della sezione AIA di L’Aquila. La gara in programma domenica 7 novembre alle ore 15:00 presso la Dacia Arena, sarà valida per la 12^ giornata di andata del campionato di Serie A. L’Udinese è reduce dalla sconfitta per 2-0 subita a San Siro contro l’Inter. La formazione di Luca Gotti, non vince dalla terza giornata, quando si impose 0-1 in casa dello Spezia, lo scorso 12 settembre. Situazione delicata quindi in casa bianconera, che attualmente è quattordicesima con 11 punti.

Il Sassuolo nella scorsa giornata ha subito la rimonta dell’Empoli, perdendo in casa con il risultato di 1-2. La sconfitta ha fermato la serie di risultati utili consecutivi a tre. Infatti la squadra allenata da Alessio Dionisi aveva conseguito due vittorie e un pareggio nei precedenti turni. I neroverdi occupano la tredicesima posizione in classifica con 14 lunghezze. Nello scorso campionato, la partita di andata si chiuse con un pareggio per 0-0, mentre in quella di ritorno, l’Udinese si impose con un secco 2-0 firmato Llorente e Pereyra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE SASSUOLO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che scenderanno in campo per disputare Udinese Sassuolo di Serie A. Il tecnico dei friulani, Luca Gotti dovrebbe optare per un 3-5-2, e non dovrebbero essere grossi stravolgimenti rispetto alle scorse uscite. Questa la probabile formazione titolare dell’Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie, Larsen; Pereyra, Beto.

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo dovrebbe rispondere disponendo i suoi uomini con lo schema 4-3-3. Anche in questo caso non dovrebbero esserci grandi novità, ecco il probabile undici titolare del Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Harroui; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Udinese Sassuolo di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria dell’Udinese, abbinata al segno 1 è quotata 2.35. Da non sottovalutare un eventuale pareggio, con il segno 2 proposto con la quota di 3.45. Il successo esterno del Sassuolo, associato al segno 2 è quotato 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA