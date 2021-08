Video/ Udinese Venezia (3-0) highlights e gol: il derby del Triveneto ai friulani

L’Udinese batte il Venezia per tre reti a zero nel primo anticipo della seconda giornata di serie A, come ammiriamo nel video Udinese Venezia, grazie alle reti siglate da Pussetto, Deulofeu e Molina. La compagine friulana, dopo il pareggio in rimonta contro la Juventus, conferma le ottime impressioni dell’esordio. Il Venezia invece è squadra in cerca d’identità, l’impressione è che servirà qualcosa dal mercato per provare a centrare la salvezza. Andiamo ora a rivivere tutte le emozioni del match. Arslan cuce tra le linee e lancia Pussetto che manca l’aggancio. La prima occasione del match è targata Venezia! Il nuovo arrivato Henry pesca Johnsen che si invola verso la porta e calcia, Silvestri compie un grandissimo intervento. Meglio il Venezia in questo inizio di gara. Svoboda sbaglia ad impostare, Pereyra calcia ma trova la chiusura di Caldara. Arslan! L’Udinese sfiora il vantaggio! Tiro di destro da fuori area, Lezzerini salva grazie ad un grande intervento. Siamo intanto giunti al ventesimo minuto di gara, per ora c’è stata una palla gol per parte, bravi i rispettivi estremi difensori a salvare. Le due compagini stanno lottando su ogni pallone. Crnigoj prova l’azione personale, palla in mezzo che non trova nessuno. Pussetto! La sblocca l’Udinese! I friulani vanno in contropiede con Molina che serve un bel pallone per l’argentino, Caldara lo perde e Pussetto fredda Lezzerini. Mekengo calcia da fuori area, Lezzerini controlla senza particolari problemi. Caldara da lontanissimo, para facile Silvestri. Venezia che prova a scuotersi dopo il gol subito. Arslan prova a servire Stryger-Larsen, Lezzerini lo anticipa. Pochi minuti alla fine della prima frazione, decide al momento la rete siglata da Pussetto. Ceccaroni per Okereke, sponda di quest’ultimo errata. Termina la prima frazione senza alcun minuto di recupero, Udinese avanti sul Venezia grazie a Pussetto su assist di Molina.

VIDEO UDINESE VENEZIA: SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa tra Udinese e Venezia con la grandissima azione di Okereke che supera due difensori e calcia a botta sicura, ancora Silvestri che compie una grandissima parata e salva i suoi. Pussetto sigla ma la rete viene annullata per fuorigioco. Venezia che sta provando a riprenderla ma Silvestri sembra in serata di grazia. Udinese che ha ora il pallino del gioco in mano, i friulani vogliono chiuderla. Henry da fuori area, la sfera non trova il giro giusto. Deulofeu! Arriva il raddoppio dell’Udinese! Errore da matita rossa di Busio, Arslan recupera la sfera e serve Pussetto, Lezzerini respinge ma arriva Deulofeu a chiudere molto probabilmente la gara. Fallo tattico di Samir, giallo per lui. Vacca prova a pescare Okereke che manca l’aggancio. Dieci minuti alla fine per una gara che sembra ormai avere poco da dire. Deulofeu sfiora la doppietta personale, ancora bravo Lezzerini. Vacca per Forte, il cross di quest’ultimo non trova compagni di squadra. Mazzocchi la mette in mezzo, Forte ed Okereke non ci arrivano. Sono quattro i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Molina! Arriva il tris dell’Udinese che la chiude definitivamente! Schnegg perde la sfera con Stryger Larsen che serve Molina, il suo tiro tocca la traversa e poi termina in rete. Termina il match, l’Udinese batte il Venezia per tre reti a zero.

IL TABELLINO

RETI: 28′ Pussetto (U), 70′ Deulofeu (U), 94′ Molina (U)

UDINESE (3-5-1-1) Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan (80′ Jajalo), Walace (91′ Udogie), Makengo (60′ Deulofeu), Stryger Larsen; Pereyra; Pussetto (80′ Okaka). A disposizione: Padelli, Scufett, Zeegelaar, Success, Samardzic, Fedrizzi, Ianesi, De Maio. Allenatore: Gotti

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Svovoda (78′ Schnegg), Ceccaroni; Busio, Crnigoj (71′ Vacca), Heymans (54′ Peretz); Okereke, Henry (78′ Forte), Johnsen (71′ Sigurdsson). A disposizione: Neri, Bertinato, Molinaro, Tessmann, Modolo, Fiordilino, Ebuehi. Allenatore: Zanetti

AMMONITI: 52′ Heymans (V), 73′ Samir (U), 77′ Vacca (V), 85′ Okaka (U), 90′ Schnegg (V)

ARBITRO: sig. Marinelli

