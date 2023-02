VIDEO UFFICIALE “VIVO” DI LEVATE/ Canzone Sanremo 2023

VIDEO “VIVO” CANZONE DI LEVANTE A SANREMO 2023

Il video del brano “Vivo” dell’artista Levante, in gara a Sanremo 2023, segna un ritorno della cantante a una dimensione più personale, più intima e legata alla sua vita privata. Come ha dichiarato lei stessa in alcune interviste in passato, “Vivo” parla della depressione post partum, vissuta sulla sua pelle alla nascita della sua bambina, nel febbraio 2022. Levante con questo brano e con questo video vuole comunicare il forte desiderio di tornare a vivere, a prendere possesso della sua vita attraverso i desideri che le accendono il cuore. E lo comunica con forza agli spettatori del festival di Sanremo.

“Vivo” di Levante parla di riappropriazione del proprio corpo e della propria mente, di tornare ad amare se stessi nella propria interezza, nonostante i cambiamenti più importanti come può essere un evento straordinario come il parto. Potentissimi i continui cambi di inquadratura che, in fondo, è come se ritraessero lo stesso momento vissuto da due prospettive diverse. Il processo di rialzarsi, di cadere e di rimettersi in piedi ancora una volta, di tornare ad amarsi nella propria dimensione più intima e raccolta.

