Video/ Uganda Zimbabwe (1-1) highlights e gol, un punto a testa (Coppa Africa)

Partita più che mai divertente e ricca di spunti quella a cui abbiamo assistito ieri sera tra Uganda e Zimbabwe per il secondo turno del girone A della Coppa d’Africa 2019 e terminata pure con un onesto e giusto pareggio col risultato di 1-1. Il match fin dal via ha visto il grande rilancio dell’Uganda che già al 12 minuto di gioco ha trovato il suo gol a firma di Okwi: la rete sveglia lo Zimbabwe che comincia a giocare sul serio. Le occasioni da gol e le emozioni nell’area avversaria del campo si sprecano da entrambe le parti e prima del duplice fischio finale anche i guerrieri trovano la via del gol con Billiat. La ripresa è poi ancor più divertente da guardare del primo tempo, anche se di fatti al triplice fischio finale il tabellone del risultato non si sbloccherà ulteriormente. Dalla traversa di Musona al via del secondo tempo alla bella impresa di Kaddu, nessuna delle squadre risparmia energie, ma il verdetto finale è già fissato. Con un punto a testa le due squadre si dividono il secondo e terzo gradino della classifica del girone A con l’Uganda a quota 4 punti e lo Zimbabwe fermo a uno solo.

IL TABELLINO

Uganda Zimbabwe 1-1 (1-1 pt)

Reti: 12′ Okwi (U), 40′ Billiat (Z)

UGANDA: Onyango, Mugabi, Mukiibi, Walusimbi, Wassawa; Aucho, Miya, Lumala, Azira; Okwi, Kaddu

ZIMBABWE: Chigova, Darikwa, Lunga, Mudimu, Hadebe; Phiri, Chawapiwa, Karuru, Billat; Musona, Kamusoko

Note: ammoniti 8′ Aucho (U)

Arbitro Otongo Castane Stadio Cairo International Stadium

