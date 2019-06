Diretta Uganda Zimbabwe/ Streaming video DAZN: Gru lanciate! (Coppa d’Africa 2019)

Uganda Zimbabwe, che si gioca in diretta dallo stadio Internazionale del Cairo, va in scena alle ore 19:00 di mercoledì 26 giugno ed è valida per la seconda giornata nel gruppo A di Coppa d’Africa 2019. Sognano le Gru, che dopo aver battuto la Repubblica Democratica del Congo hanno una bella occasione per prendersi il secondo successo e volare così agli ottavi di finale, confermando la crescita del proprio movimento. I Guerrieri invece rischiano fortemente l’eliminazione: all’esordio non hanno comunque fatto male, hanno perso ma solo di misura contro i vice campioni in carica dell’Egitto e potrebbero stupire, con un risultato che per di più riaprirebbe tutto il discorso legato alla qualificazione alla prossima fase del torneo. Restiamo allora in attesa della diretta di Uganda Zimbabwe; nel frattempo possiamo dare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni della partita, valutando in maniera più approfondita le scelte dei due Commissari Tecnici.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Uganda Zimbabwe, perchè come sappiamo la Coppa d’Africa è in esclusiva sulla nuova piattaforma DAZN: dovrete dunque essere abbonati a questo servizio e usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video. In alternativa, qualora abbiate in dotazione una smart tv con connessione a internet, potrete installare l’applicazione direttamente sullo schermo del televisore.

PROBABILI FORMAZIONI UGANDA ZIMBABWE

In Uganda Zimbabwe, Sébastien Desabre conferma i suoi undici: nel 4-2-3-1 delle Gru vedremo allora Onyango tra i pali, con Mugabi e Walusimbi a correre sulle corsie mentre Wasswa e Juuko agiranno in qualità di centrali difensivi. Ci sarà poi spazio per Aucho e Azira a formare la catena di centrocampo, davanti a loro il trequartista Miya sarà supportato dai due esterni che saranno Abdu e Okwi, la prima punta invece sarà ancora Kaddu. Lo Zimbabwe di Sunday Chidzambwa agisce con un 4-4-1-1 nel quale Karuru si dispone da trequartista alle spalle della prima punta Mushekwi; in porta andrà Sibanda con la protezione di Mudimu e Hadebe, sugli esterni arriverà la spinta di Darikwa e Lunga. A formare le catene con i terzini dovrebbero essere nuovamente Musona, il capitano, e Billiat; in mezzo al campo ecco Nakamba e Munetsi, che dovranno distruggere e impostare provando a prendere il dominio del gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Uganda Zimbabwe sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bwin: secondo questo bookmaker il vantaggio spetta alle Gru con un 2,40 di valore posto sul segno 1 che identifica la loro vittoria. Il segno X che regola il pareggio ha una quota decisamente vicina visto che arriva a 2,75 volte la somma messa sul piatto, mentre una scommessa sul segno 2 per la vittoria dello Zimbabwe vi farebbe guadagnare 3,40 volte quello che avrete deciso di investire.



