DIRETTA UNION CLODIENSE PADOVA, TESTACODA!

Gli ultimi contro i primi, il più classico dei testacoda che potrebbe o confermare la supremazia o ribaltare clamorosamente la situazione. Questa è la diretta Union Clodiense Padova, gara di questo mercoledì 18 dicembre alle ore 20:30. I padroni di casa non vincono addirittura dalla seconda giornata quando superarono 1-0 la Triestina. Da lì in poi un loop negativo che adesso perlomeno sta ritornando qualche punto avendo pareggiato tre delle ultime cinque.

Il Padova invece viaggia a gonfie vele con 48 punti conquistati in 18 partite. I biancorossi sono reduci da due vittorie consecutive ovvero il 3-1 contro l’Atalanta U23 e il 2-0 al Lumezzane che hanno dato una svolta dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C.

DOVE VEDERE DIRETTA UNION CLODIENSE PADOVA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta tv Union Clodiense Padova dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Stesso discorso vale per la diretta streaming poiché è offerta da Sky Go ergo ci vuole necessariamente l’abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNION CLODIENSE PADOVA

La squadra di casa si disporrà secondo il modulo 4-3-3 con Brzan in porta. Difesa a quattro composta da Lattanzio, Munaretto, Salvi e Sinn. A centrocampo Serena, Nelli e Manfredonia con Vitale, Scapin e Biondi in attacco.

Il Padova invece replica con un 3-4-3 offensivo con Fortin tra i pali, protetto da Belli, Delli Carri e Perrotta. Agiranno da esterni Kirwan e Favale mentre Fusi e Crisetig presiederanno la zona nevralgica del campo. Capelli insieme a Bortolussi e Liguori in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNION CLODIENSE PADOVA

Chiudiamo con il consueto appuntamento con le scommesse della diretta Union Clodiense Padova ma prima di decidere su cosa puntare analizziamo i pronostici e le quote. A partire favorita è ovviamente la squadra ospite a 1.48 rispetto ai 7 per quella di casa e i 3.70 relativi pareggio. Il Gol è pagato 2.30 con il No Gol a 1.53. Infine Over e Under 2.5 a 2.15 e 1.62.

