Video/ Union Saint Gilloise Liverpool (2-1) gol e highlights: Puertas firma il successo! (14 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UNION SAINT GILLOISE LIVERPOOL: LA SINTESI

Al Lotto Park di Anderlecht la Royale Union Saint Gilloise supera il Liverpool per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Blessin partono bene affacciadosi pericolosamente in zona offensiva subito all’8′ con una conclusione fuori misura provata da Puertas. I minuti scorrono sul cronometro ed i belgi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Amoura, su assist di Nilsson.

Gli ospiti allenati dal tecnico Klopp trovano il gol del pari al 40′ per merito di Quansah, su suggerimento di Jones, ma ci pensa Puertas a riportare avanti i suoi con il gol siglato al 43′ su suggerimento di Amoura. Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i gialloblu vanno di nuovo al tiro con Amani al 48′ senza inquadrare il bersaglio. Nell’ultima parte dell’incontro gli unionisti si vedono annullare un gol a Puertas per fallo di mano di Amani ravvisato con l’ausilio del VAR al 62′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro israeliano Orel Grinfeld ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Sadiki da un lato, Bradley e Scanlon dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno della fase a gironi dell’Europa League permettono all’Union Saint Gilloise di salire a quota 8 nella classifica del girone E dell’Europa League mentre il Liverpool non si muove, rimanendo fermo a 12 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UNION SAINT GILLOISE LIVERPOOL: IL TABELLINO

Union Saint Gilloise-Liverpool 2 a 1 (p.t. 2-1)

Reti: 32′ Amoura(U); 40′ Quansah(L); 43′ Puertas(U).

Assist: 32′ Nilsson(U); 40′ Jones(L); 43′ Amoura(U).

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-3) – Moris; Mac Allister, Burgess, Machida; Castro-Montes, Amani, Sadiki, Lapoussin; Amoura, Nilsson, Puertas. All.: Blessin.

LIVERPOOL (4-3-3) – Kelleher; Bradley, Quansah, Konate, Chambers; Endo, Elliott, Jones; Doak, Gakpo, Gordon. All.: Klopp.

Arbitro: Orel Grinfeld (Israele).

Ammoniti: 24′ Bradley(L); 53′ Sadiki(U); 90’+2′ Scanlon(L).

