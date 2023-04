Video/ Union SG Bayer Leverkusen (1-4) gol e highlights: i tedeschi eliminano i belgi

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UNION SAINT GILLOISE BAYER LEVERKUSEN: LA SINTESI

Al Lotto Park di Anderlecht il Bayer Leverkusen supera l’Union Saint-Gilloise per 4 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Xabi Alonso a cominciare meglio la sfida riuscendo a passare subito in vantaggio al 2′ grazie alla rete messa a segno da Diaby, bravo ad approfittare del rinvio errato di Burgess. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Geraerts perdono prematuramente per infortunio Vertesse, rimpiazzato dia Adingra già al 32′.

I tedeschi dal canto loro trovano invece il gol del raddoppio in contropiede al 37′ per merito di Bakker, su assist di Hlozek. Nel secondo tempo i gialloblu ripartono con lo spirito giusto per provare quantomeno ad accorciare le distanze sebbene il colpo di testa di Boniface risulti impreciso al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro le Aspirine firmano il tris con Frimpong al 61′ e, dopo il gol segnato dai belgi con Terho supportato da Lapoussin al 65′, calano il poker definitivo con Hlozek al 79′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo A. Lahoz ha estratto il cartellino giallo una sola volta per ammonire Teuma tra i padroni di casa. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche, anche in virtù dell’1 a 1 dell’andata, permette al Bayer Leverkusen di qualificarsi alle semifinali di Europa League mentre la Royale Union Saint-Gilloise viene eliminata dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAINT GILLOISE BAYER LEVERKUSEN, IL TABELLINO

Union Saint Gilloise-Bayer Leverkusen 1 a 4 (p.t. 0-2) AND.: 1-1

Reti: 2′ Diaby(B); 37′ Bakker(B); 61′ Frimpong(B); 65′ Terho(U); 79′ Hlozek(B).

Assist: 37′ Hlozek(B); 65′ Lapoussin(U).

UNION SAINT GILLOISE (4-3-3) – Moris; Nieuwkoop, Kandouss, Burgess, Machida; Lynen, Teuma, Lapoussin; Vortessen, Amani, Boniface. Allenatore: Geraerts.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1) – Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker; Wirtz, Diaby; Hlozek. Allenatore: Xabi Alonso.

Arbitro: A. Lahoz (Spagna).

Ammoniti: 75′ Teuma(U).

