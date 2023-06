Video/ Uruguay Israele U20 (1-0) gol e highlights: Duarte regala la finale alla Celeste (8 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS URUGUAY ISRAELE U20: URUGUAGI DI MISURA!

L’Uruguay conquista la finale del mondiale under 20 battendo Israele grazie ad una rete siglata da Duarte, come ammireremo nel video Uruguay Israele U20. Per la Celeste è la terza finale nella storia della competizione, le prime due sono state perse entrambe contro l’Argentina nel 1997 e la Francia nel 2013. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Match che viaggia sul filo dell’equilibrio quando siamo giunti al ventesimo minuti di gara. Matturro ci prova in rovesciata, palla centrale. Campo di gara non in perfette condizioni, i giocatori faticano nel controllare la sfera.

Israele proverà a centrare la finale nell’esordio nella competizione, l’ultima volta è successo nel 1993 dove in finale arrivò il Ghana. Redivo per Abed che incrocia, para bene Rodriguez. Duarte in contropiede, Zarfati mette in angolo. Diaz è il primo ammonito della gara, duro l’intervento sull’avversario. Palla in area per Duarte che si gira e sfiora il palo! Manca pochissimo alla fine della prima frazione di gara, un minuto di recupero. Termina a reti bianche il primo tempo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS URUGUAY ISRAELE U20: IL SECONDO TEMPO

Nell’Uruguay entra Ferrari per Sosa. Grande azione di Gonzalez che passa a Duarte in area e prende il palo! Da capire comunque se la sfera era uscita in fallo laterale. Ottima azione di Israele, Turgeman viene chiuso in angolo. Matturro calcia da fuori area e trova il palo interno, arriva Duarte con la punta e la mette in rete, Uruguay in vantaggio! Vantaggio meritato per Celeste, partita ancora lunga.

Boselli ci prova di testa da angolo, palla di poco alta. Israele che sembra aver perso fiducia, dieci minuti al termine. Grandissima occasione per Senior che entra in area ma si allunga leggermente la sfera, Rodriguez agguanta il pallone. Cinque i minuti di recupero. Termina il match, Uruguay in finale grazie a Duarte.

