Video/ Valencia-Lille (4-1): highlights e gol, poker dei blanquinegres al Mestalla

Il video con i gol e gli highlights di Valencia-Lille 4-1 contiene le immagini salienti della vittoria in rimonta dei blanquinegres che tra le mura amiche del Mestalla battono la formazione allenata da Christophe Galtier e agganciano Ajax e Chelsea al primo posto nel gruppo J di Champions League con 7 punti. Ormai fuori dai giochi la compagine transalpina anche per quanto riguarda il ripescaggio ai sedicesimi di Europa League, al LOSC non basta un buon primo tempo per avere la meglio degli avversari. Osimhen porta in vantaggio gli ospiti al termine di un contropiede manuale, piove sul bagnato per i padroni di casa che perdono anche Cheryshev per un infortunio muscolare, prima dell’intervallo arrivano però le prime avvisaglie con Maignan che deve compiere una parata miracolosa su Rodrigo per salvare il risultato. Nella ripresa il cambio di ritmo degli uomini di Celades è devastante per gli avversari che cedono di schianto: José Fonte commette una grossa ingenuità toccando il pallone con il braccio largo in scivolata, l’arbitro Karasev indica prontamente il dischetto e dagli undici metri Dani Parejo, che ci aveva già provato su punizione, pareggia i conti. Partita che rimane in perfetto equilibrio fino a otto minuti dal novantesimo, quando una deviazione sfortunata di Soumaoro trasforma un innocuo cross di Gaya in una pugnalata al cuore per il Lille che sparisce dal campo e viene punito anche da Kondogbia e Ferran Torres. Un poker insperato – visto come si erano messe le cose – per il Valencia che grazie allo spettacolare 4-4 tra lancieri e blues torna in corsa anche per il primato nel girone.

IL TABELLINO

VALENCIA-LILLE 4-1 (0-1)

VALENCIA (4-3-3): Cillessen; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gaya; Lee Kangin (54′ Vallejo), Dani Parejo, Kondogbia; Maxi Gomez, Rodrigo (90’+3′ Gameiro), Cheryshev (31′ Ferran Torres). All. Albert Celades.

LILLE (3-4-3): Maignan; Soumaoro (89′ Bamba), José Fonte, Gabriel; Celik, André (80′ Luiz Araujo), Soumaré, Bradaric; Remy, Osimhen, Yazici (74′ Renato Sanches). All. Christophe Galtier.

ARBITRO: Sergey Karasev (RUS).

AMMONITI: Gabriel (L), Garay (V), André (L), José Fonte (L), Wass (V), Bradaric (L).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 25′ Osimhen (L), 66′ rig. Dani Parejo (V), 82′ aut. Soumaoro (V), 84′ Kondogbia (V), 90′ Ferran Torres (V).

