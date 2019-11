Diretta Valencia Lille/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Champions League)

Valencia Lille, che verrà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasaev, vale per la quarta giornata del gruppo H di Champions League 2019-2020: una partita importante per entrambe le squadre, che vanno ancora a caccia della qualificazione agli ottavi. Sfruttando il big match di Londra, il Valencia potrebbe addirittura prendersi il primo posto nel girone o comunque entrare nelle prime due; cosa che avrebbe fatto anche nell’ultimo turno se non fosse stato ripreso all’ultimo secondo dal Lille, che in questo modo è rimasto agganciato almeno alla possibilità di scendere in Europa League. Di più: dovessero fare il colpo al Mestalla, i francesi avrebbero il vantaggio nella doppia sfida diretta e sarebbero favoriti per la terza posizione, visto che poi entrambe le squadre dovranno sfidare Chelsea e Ajax contro cui hanno perso all’andata, e che sulla carta sono superiori. Mettiamoci allora in attesa della diretta di Valencia Lille; intanto possiamo valutare quali saranno le scelte dei due allenatori per questa partita, leggendone in maniera dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Lille verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico sul canale Sky Sport 257 (dunque a questo stesso numero del decoder, riservato ai clienti del pacchetto Calcio); come sempre inoltre i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA LILLE

In Valencia Lille, Albert Celades deve rinunciare allo squalificato Diakhaby: Gabriel Paulista torna dunque nella formazione titolare al fianco di Garay, con Wass e Gayà a giostrare sulle corsie esterne mentre il portiere sarà l’olandese Cillessen. A centrocampo si va verso la conferma di capitan Dani Parejo e Kondogbia; mancheranno due esterni come Coquelin e Gonçalo Guedes e di conseguenza i titolari saranno Ferran Torres e Cheryshev, con il tandem offensivo formato da Gameiro e uno tra Rodrigo e Maxi Gomez. Lille in campo con il 3-4-3: rispetto alla sconfitta di Marsiglia Christophe Galtier potrebbe ridare una maglia a uno tra Bamba e Araujo, in ballottaggio per il tridente offensivo. A quel punto Ikoné, autore del gol del pareggio all’andata, potrebbe giocare a destra con Remy che sarebbe ancora il centravanti; in mediana si va verso la conferma di Benjamin Andrè e Soumaré, gli esterni di centrocampo dovrebbero essere Celik (favorito su Pied) e Mandava. In difesa Soumaoro, José Fonte e Gabriel Magalhaes giocheranno a protezione del portiere Maignan.

QUOTE E PRONOSTICO

Valencia Lille è una partita che, nel pronostico fornito dall’agenzia di scommesse Snai, vede gli spagnoli partire favoriti: l’eventualità della loro vittoria, regolata dal segno 1, è accompagnata dal valore di 1,90 volte la posta messa sul piatto mentre il segno 2 per il successo esterno dei transalpini vi farebbe guadagnare 4,25 volte quello che avrete puntato. L’ipotesi del pareggio è identificata dal segno X: in questo caso la vincita corrisponderebbe a 3,40 volte la giocata con questo bookmaker.



