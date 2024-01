Video/ Valencia Olimpia Milano (84-72) sintesi e highlights: Napier non basta! (Eurolega 19 gennaio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VALENCIA OLIMPIA MILANO: LA SINTESI

Al Pavelló Municipal Font de San Lluís, ovvero La Fonteta, il Valencia supera l’Olimpia Milano per 84 a 72 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da coach Mumbru cominciano bene la partita cercando di prenderne presto in mano il controllo delle operazioni e forzando così gli avversari di giornata ad inseguirli sin dall’avvio del match. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati da coach Messina, più attenti che in avvio, crescono invertendo il trend iniziale della gara con un importante parziale di 21 a 11 che consente loro di chiudere avanti al riposo.

Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza e così gli spagnoli ritrovano quella brillantezza che li aveva contraddistinti in apertura con un perentorio 29 a 19 che consente loro addirittura di mettersi avanti in vista del quarto finale della serata rivelandosi non solo più precisi al tiro, il 64.7% contro il 42.9%, ma gestendo pure meglio i possessi, 2 a 5 nelle palle perse e 5 a 0 nelle rubate.

Nell’ultima parte dell’incontro i biancoarancioneri spengono le speranze di rimonta delle Scarpette Rosse con un altro 23 a 13 senza possibilità d’appello. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiduesimo turno della competizione continentale permettono al Valencia di salire a quota 22 nella classifica dell’Eurolega 2023/2024 mentre l’Olimpia Milano non si muove, rimanendo ferma a 18 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VALENCIA OLIMPIA MILANO: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come gli spagnoli abbiano meritato di ottenere questo successo a cominciare dalla maggior precisione in fase di realizzazione, il 46.2% contro il 43.5%, passando per il dominio a rimbalzo, 36 a 31 totali dei quali 9 a 6 in attacco e 27 a 25 in difesa, oltre ad aver perso meno palle, 8 a 9, ed avendone rubate di più rispetto agli italiani, 8 a 6. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero tredici S. Napier grazie ai 20 punti messi a segno per Milano. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata il Valencia a causa del 17 a 16 nel computo dei falli personali commessi.

VALENCIA – Davies, Inglis, Jones, Ojeleye, Robertson. A disposizione: Anderson, Harper, Lopez-Arostegui, Pangos, Pradilla, Reuvers, Toure. Coach: Mumbru.

OLIMPIA MILANO – Hall, Hines, McGruder, Melli, Napier. A disposizione: Caruso, Flaccadori, Poythress, Ricci, Shields, Tonut, Voigtmann. Coach: Messina.

