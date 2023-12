Video/ Varese Olimpia Milano (70-74) sintesi e highlights: Shields ne fa 25 (Lega A basket, 17 dicembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VARESE OLIMPIA MILANO: LA SINTESI

Al Palasport Lino Oldrini l’EA7 Emporio Armani Milano supera in trasferta l’Openjobmetis Varese per 74 a 70 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo la partita risulta essere molto equilibrata con le due compagini che provano a darsi battaglia ma finiscono per rispondersi ed annullarsi colpo su colpo con i padroni di casa guidati da coach Bialaszewski a spuntarla per un punto.

I minuti scorrono sul cronometro ed il trend della sfida non sembra affatto cambiare dato che gli ospiti allennati da coach Messina si impongono a loro volta per un soffio con un parziale di 21 a 22 così da annullare tutto in vista della ripresa. Nel secondo tempo il copione del match pare invariato rispetto a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente tanto che i biancorossi di casa tornano avanti con il medesimo parziale registrato nel primo quarto nonostante qualche palla persa di troppo, 4 a 1 senza nemmeno dimenticare lo 0 a 2 nelle rubate.

Nell’ultima parte dell’incontro le Scarpette Rosse tirano fuori una prestazione maiuscola in fase difensiva forzando gli avversari allo 0 a 3 nelle palle perse ed effettuando anche due stoppate importanti. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono all’Olimpia Milano di salire a quota 14 nella classifica della Lega A di basket mentre l’Openjobmetis Varese non si muove, rimanendo ferma a 6 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VARESE OLIMPIA MILANO: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come a Varese non sia stata sufficiente la maggior precisione al tiro, il 44.3% contro il 41.8%, e nemmeno l’averla spuntata a rimbalzo, 39 a 38 totali dei quali 9 a 10 in attacco e 30 a 28 in difesa, per avere la meglio sull’Olimpia che ha invece effettuato più stoppate, 4 a 3, perso meno palle, 7 a 14, e ne ha rubate un numero maggiore, 5 a 3. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero trentuno S. Shields grazie ai 25 punti messi a segno per Milano. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata l’Openjobmetis a causa del 19 a 16 nel computo dei falli personali.

VARESE – G. Brown, Hanlan, McDermott, Shahid, Spencer. Panchina: Librizzi, Ulaneo, Virginio, Woldetensae, Zhao. Coach: Bialaszewski.

OLIMPIA MILANO – Flaccadori, Melli, Poythress, Shields, Tonut. Panchina: Baron, Bortolani, Caruso, Hall, Hines, Kamagate, Miccoli. Coach: Messina.

