Video/ Venezia Ascoli (2-1): gol e highlights, la decide Firenze! (Serie B)

Analizziamo il video Venezia Ascoli, partita di Serie B allo Stadio Pier Luigi Penzo in cui il Venezia padrone di casa ha superato l’Ascoli per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Dionisi passano in vantaggio quasi subito all’8′ grazie al colpo di testa in pallonetto di Aramu. Tuttavia gli ospiti del tecnico Dionigi non si perdono d’animo e vanno in cerca della rete del pareggio fino a trovarlo intorno al 24′ per merito di Scamacca, supportato in maniera vincente dal suo compagno Ninkovic. Gli arancioneroverdi perdono poi per infortunio Aramu, sostituito prematuramente da Firenze già al 27′, e rischiano grosso sul palo centrato nella ripresa da Brosco al 58′. Ci pensa quindi proprio il subentrato Firenze a riportare definitivamente avanti i suoi al 66′ con un gran tiro a giro imparabile per Leali. Inutile dunque il nuovo legno colto ormai a recupero inoltrato da Andreoni, il cui cross impreciso sfiora soltanto il colpaccio per i marchigiani. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentesimo turno del campionato cadetto permettono al Venezia di salire a quota 36 in classifica mentre l’Ascoli non si muove, rimanendo fermo con i suoi 32 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO VENEZIA ASCOLI: GOL E HIGHLIGHTS

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Venezia abbia combattuto duramente ed abbia saputo capitalizzare le occasioni avute a disposizione se si pensa al 14 a 16 nei tiri totali, dei quali solo 3 a 6 le conclusioni indirizzate nello specchio della porta. I lagunari hanno comunque fatto loro il possesso palla finale con il 58%, supportato da un maggior numero di passaggi totali, 477 contro 361, ed hanno collezionato un numero superiore di attacchi pericolosi rispetto ai rivali di giornata, ovvero 44 contro 42 su 98 contro 112. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Ascoli è stata la compagine più scorretta della serata a causa del 17 a 12 nel computo dei falli e l’arbitro F. Fourneau ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Molinaro e Caligara da un lato, Brlek, Cavion, Troiano e Gravillon dall’altro.

Venezia Ascoli 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 8′ Aramu(V); 24′ Scamacca(A); 66′ Firenze(V).

Assist: 24′ Ninkovic(A).

VENEZIA – Lezzerini, Fiordaliso, Casale, Ceccaroni, Molinaro; Vacca(60′ Caligara), Fiordilino, Maleh(77′ Modolo), Aramu(27′ Firenze); Capello(60′ Zigoni), Longo(76′ Lollo). All.: Dionisi.

ASCOLI – Leali, Ranieri, Cavion(78′ Costa Pinto), Brosco, Gravillon, Sernicola(68′ Padoin), Andreoni, Brlek(68′ Eramo), Morosini(88′ Trotta), Scamacca, Ninkovic(60′ Troiano). All.: Dionigi.

Arbitro: F. Fourneau.

Ammoniti: 6′ Brlek(A); 53′ Cavion(A); 64′ Troiano(A); 64′ Molinaro(V); 73′ Caligara(V); 89′ Gravillon(A).



