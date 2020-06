Diretta Venezia Ascoli/ Streaming video DAZN: un anticipo del playout? (Serie B)

Venezia Ascoli verrà diretta dal signor Fourneau, e si gioca alle ore 21:00 di venerdì 26 giugno: siamo all’interno della 30^ giornata per il campionato di Serie B 2019-2020 e al Penzo è di stanza una delle sfide più delicate del turno. Se il campionato finisse oggi, le due squadre si dovrebbero sfidare nel playout per evitare la retrocessione: cosa che peraltro il Venezia aveva fatto l’anno scorso fallendo (poi è stato ripescato), e dunque un motivo in più perché Alessio Dionisi, cui per ora viene ancora data fiducia, eviti lo scenario. I lagunari hanno pareggiato a Pordenone lo scorso sabato, riprendendo in maniera positiva il loro campionato dopo il lungo lockdown; non poteva invece ripartire peggio l’Ascoli, che aveva una partita in meno e dunque è già stato in campo due volte, ma è stato battuto sia dalla Cremonese che dal Perugia e sempre al Del Duca. Zero punti in due gare interne sono uno score che i marchigiani non si possono permettere vista la loro situazione di classifica, pertanto adesso bisogna sperare che la ruota torni a girare in trasferta. Aspettando che la diretta di Venezia Ascoli prenda il via, studiamo le possibili scelte da parte dei due allenatori analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Ascoli verrà trasmessa esclusivamente sul portale DAZN: di fatto si tratterà dunque di un appuntamento riservato agli abbonati e tecnicamente non in televisione perché, a meno che non abbiate una smart tv con connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione, il servizio sarà quello classico di diretta streaming video, e dunque per assistere alla partita di Serie B dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ASCOLI

In Venezia Ascoli Dionisi si affida nuovamente all’albero di Natale, ma potrebbe cambiare qualcosa: al centro del campo Vacca si candida ad avere una maglia e potrebbe affiancare Maleh e Lollo che completeranno il settore nevralgico, davanti a loro ci saranno due tra Aramu, Alessandro Capello e Firenze che lasceranno Longo a fare la prima punta, con l’ex Fiorentina che viene insidiato da Zigoni. In difesa sembra essere tutto confermato: il portiere è Lezzerini, davanti a lui due centrali che saranno Casale e Ceccaroni mentre sulle corsie laterali dovrebbero correre Fiordaliso (ma occhio a Lakicevic) e Molinaro. Nell’Ascoli torna Padoin, che era squalificato domenica: il veterano dovrebbe nuovamente giocare a sinistra, anche se Ranieri ne potrebbe prendere il posto. Gravillon e Brosco sono in vantaggio su Valentini per il centro della difesa, possibile ballottaggio Andreoni-Pucino per la fascia destra. A centrocampo potrebbe rivedersi Troiano, e con lui Brlek: il terzo giocatore nella zona mediana sarebbe eventualmente Cavion, mentre nel tridente offensivo Leonardo Morosini e Ninkovic sono nuovamente in vantaggio per supportare uno tra Trotta e Scamacca, con quest’ultimo che spera di avere un’altra chance come titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Lagunari favoriti nel pronostico che l’agenzia Snai ha emesso sul proprio portale: in Venezia Ascoli il segno 1 per la vittoria interna vi permetterebbe di guadagnare 2,35 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, siamo invece ad un valore di 3,10 volte la puntata per il pareggio, regolato dal segno X, e il segno 2 che identifica l’affermazione esterna dei marchigiani porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la vostra giocata.



