Video/ Venezia Bari (1-2) gol e highlights: Cheddira trascina i suoi (Serie B)

VIDEO VENEZIA BARI (1-2): LA PARTITA

Termina 2-1 in favore del Bari la sfida valida per l’ottava giornata di Serie B qui al Luigi Penzo di Venezia, dove le due formazioni si sono date battaglia per oltre 90 minuti di gioco. Nel primo tempo meglio i pugliesi, con Cheddira che ha ispirato la manovra dei suoi: al 15esimo Ricci sfiora il palo con una rasoiata che sfiora il palo e va sul fondo, mentre al 16esimo Cheddira impegna Joronen con un tiro-cross teso. Folorunsho va vicino al tap-in vincente, ma non riesce ad arrivare in tempo sul pallone. Padroni di casa pericolosi soltanto con Pohjanpalo nel finale di frazione di gioco.

DIRETTA/ Reggina Cosenza (risultato finale 3-0): espulso Martino

Nel secondo tempo partono nuovamente forte i galletti: Cheddira scappa sul filo del fuorigioco, vola sull’out di destra e offre al centro un magnifico assist ad Antenucci. L’ex Spal scavalca Joronen con un deliziosissimo tocco sotto e sblocca il risultato. Agli ospiti viene anche annullato un gol, con Bellomo che insacca in posizione di offside. Al 70esimo minuto, però, il Venezia trova il pareggio: sugli sviluppi di un corner Ceccaroni prende il tempo alla difesa avversaria, svetta più in alto di tutti e con una imponente e precisa girata di testa gonfia la rete. All’81esimo il migliore in campo, Cheddira, si mette in proprio, salta secco Joronen, viene abbattuto da quest’ultimo e realizza il calcio di rigore vincente. Nel finale di partita i veneti protestano, ma i 3 punti li porta a casa il Bari.

Diretta/ Frosinone Spal (risultato finale 2-0): la chiude Mazzitelli!

VIDEO VENEZIA BARI (1-2): IL TABELLINO

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano (84′ Pierini), Andersen (54′ Tessman), Busio (74′ Fiordilino), Cuisance (84′ Johnsen), Haps; Novakovich (55′ Cheryshev), Pohjanpalo. A disp.: Bruno, Candela, Ceppitelli, de Vries, St. Clair, Svoboda, Zabala. All. Javorcic

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci (89′ Mazzotta); Maita (77′ Benedetti), Maiello, Folorunsho; Bellomo (71′ D’Errico); Cheddira (89′ Terranova), Antenucci (71′ Salcedo). A disp.: Frattali, Botta, Zuzek, Scheidler, Ceter, Dorval, Mallamo. All. Mignani

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: la Reggina torna capolista col Bari!

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Del Giovane – Rossi C.

IV: Di Graci

VAR: Di Paolo

AVAR: Affatato

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VENEZIA BARI 1-2











© RIPRODUZIONE RISERVATA