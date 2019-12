Video/ Venezia Cittadella (1-2): highlights e gol. Successo granata con Diaw e D’Urso

Nella 18^ giornata di Serie B, i granata di Venturato tornano al successo ai danni dei lagunari, padroni di casa al Penzo: esaminiamo col video di Venezia Cittadella tutte le azioni salienti di questo big match per il Boxing day della cadetteria. Fin dai primi minuti dopo il fischio d’inizio, la partita si è fatta intensa e interessante: il ritmo è presto molto elevato e pure i granata non ci mettono molto a cogliere in fallo la difesa dei lagunari. Già al 10’ arriva infatti il primo gol di Diaw e solo dieci minuti dopo il tabellone del risultato è già sul 2-0 per il Cittadella grazie alla rete di D’Urso. Il doppio colpo spiazza gli arancioverdineri, ed è solo negli ultimi minuti del primo tempo che si fanno vedere aggressivi. Il riscatto del Venezia però non arriva nei primi minuti del secondo tempo, ma anzi ancora nel secondo parziale è il Cittadella a fare la partita. Si deve attendere dunque il 77’ perché la squadra di Venturato allenti la tensione e l’attenzione, e conceda ai lagunari spazio per fare il gol del 2-1, a firma di Ceccaroni. La marcatura però risveglia il Cittadella che torna in attacco: gli ultimi tentativi però da parte di entrambe le parti sono infruttuosi e pure all’86′ il Venezia perde per rosso Aramu. Al triplice fischio finale è il Cittadella dunque ad esultare.

IL TABELLINO

Venezia-Cittadella 1-2 (0-2 pt)

VENEZIA: Lezzerini; Modolo, Cremonesi (dal 33′ st Caligara), Ceccaroni, Suciu (dal 1′ st Di Mariano), Fiordilino, Maleh, Lakićević, Montalto, Aramu, Capello (dal 16′ st Senesi). A disposizione: Bertinato, Pomini, Casale, De Marino, Gavioli, Rossi, Zigoni, Bocalon, Simeoni. Allenatore: Dionisi.

CITTADELLA: Paleari; Frare, Perticone, Ghiringhelli, Ventola, D’Urso (dal 20′ st Rosafio), Vita, Gargiulo (dal 1′ st Branca), Pavan, Diaw (dal 30′ st Proia), Luppi. A disposizione: Maniero, Mora, Benedetti, Camigliano, Iori, Rizzo, Bussaglia, Vrioni, Celar. Allenatore: Venturato.

Reti: al 10′ pt Davide Diaw, al 20′ pt Christian D’Urso, al 31′ st Pietro Ceccaroni.

Ammonizioni: al 38′ st Fiordilino (UNI), al 12′ pt Aramu (UNI), al 35′ st Caligara (UNI), al 17′ pt Ghiringhelli (CIT), al 19′ pt Vita (CIT), al 24′ pt Gargiulo (CIT), al 7′ pt Pavan (CIT), al 35′ pt Diaw (CIT), al 28′ st Branca (CIT).

