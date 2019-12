Diretta Venezia Cittadella/ Streaming video tv: è derby (Serie B)

Venezia Cittadella sarà diretta dal signor Riccardo Ros, ed è un match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Lagunari reduci da un pesante ko a Castellammare che è costato il sorpasso proprio della Juve Stabia ai danni della formazione allenata da Alessio Dionisi, chiamata ora a recuperare terreno essendosi ritrovata al quartultimo posto in classifica. Il Cittadella dalla sua chiede molto a questo derby veneto avendo appena riagganciato il Frosinone, assieme al Perugia, al terzo posto in classifica. E’ bastato un pareggio in casa contro il Chievo, che ha permesso ai granata di muovere di nuovo la classifica dopo il ko contro l’Ascoli. La squadra di Venturato ha però mancato diverse preziose opportunità nel suo cammino e con un pizzico di continuità in più avrebbe potuto sicuramente insidiare il secondo posto del Pordenone. Il banco di prova sarà dunque fondamentale per entrambe le formazioni dopo tanti alti e bassi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Cittadella, match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA

Le probabili formazioni di Venezia Cittadella, match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il Venezia allenato da Alessio Dionisi sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Suciu, Fiordilino, Vacca; Aramu; Di Mariano, Bocalon. Risponderà il Cittadella, schierato dal tecnico Roberto Venturato, con un 4-3-1-2 così disposto: Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Rosafio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.80 la vittoria in casa, a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.65. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.65.



