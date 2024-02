Video/ Venezia Cittadella (2-0) gol e highlights: Gytkjaer apre le marcature! (Serie B, 28 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VENEZIA CITTADELLA: LA SINTESI

Allo Stadio Pierluigi Penzo il Venezia supera il Cittadella per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Vanoli partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con Ellertsson e riuscendo a passare in vantaggio già al 3′ grazie alla rete messa a segno da Gytkjaer, su assist di Altare sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti guidati dal tecnico Gorini replicano spingendo quasi Svoboda all’autogol al 6′ e provando ad andare alla conclusione con Tessiore all’8′, senza comunque impensierire Joronen. I minuti scorrono sul cronometro ed il Citta tenta di ripristinare l’equilibrio centrando però la traversa al 13′ e centrando il palo al 19′ con Pittarello, oltre a mancare la porta pure con Negro al 23′.

I lagunari falliscono a loro volta un paio di occasioni interessanti con Pohjanpalo nel recupero tra il 45’+1′ ed il 45’+2′. Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto accaduto qualche istante prima ed i granata continuano a spingere sollecitando Joronen tra i pali con Tessiore al 47′ e calciando alto al 51′ con il solito scatenato Pittarello. Nell’ultima parte dell’incontro gli arancioneroverdi trovano il gol del raddoppio definitivo al 75′ per merito di Bjarkason, ben servito da Svoboda che è stato protagonista di una bella giocata. Nel recupero l’arbitro prima concede un rigore per fallo di Joronen su Pandolfi ma decide poi di tornare sui suoi passi con l’ausilio del VAR al 90’+7′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Perenzoni, proveniente dalla sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ullmann da un lato, Cassano e Tessiore dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventisettesimo turno del campionato cadetto permettono al Venezia di salire a quota 51 nella classifica della Serie B mentre il Cittadella non si muove, rimanendo fermo a 36 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VENEZIA CITTADELLA: IL TABELLINO

Venezia-Cittadella 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 3′ Gytkjaer(V); 75′ Bjarkason(V).

Assist: 3′ Altare(V); 75′ Svoboda(V).

VENEZIA (3-5-2) – Joronen; Svoboda, Altare, Idzes; Candela, Andersen, Tessmann, Busio, Ellertssn; Gytkjaer, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

CITTADELLA (4-3-2-1) – Kastrati; Carissoni, Negro, Frare, Rizza; Mastrantonio, Amatucci, Tessiore; Cassano, Pittarello; Magrassi. Allenatore: Gorini.

Arbitro: Daniele Perenzoni (sezione di Rovereto).

Ammoniti: 69′ Cassano(C); 86′ Ullmann(V); 89′ Tessiore(C).

