Video/ Venezia Frosinone (0-1): highlights e gol. Rohden fa gioire Nesta (Serie B)

Il video con gli highlights e i gol di Venezia Frosinone 0-1 ci mostra la terza vittoria consecutiva dei ciociari che assieme al Crotone scavalca il Pordenone e sale al secondo posto in classifica. Nel match valevole per la 23^ giornata di Serie B 2019-20 la squadra allenata da Alessandro Nesta sbanca il Penzo e rafforza la propria candidatura alla promozione diretta, ormai i canarini non possono più nascondersi visto che ancora una volta hanno dimostrato di essere molto solidi e concreti, soprattutto in fase difensiva che fino a qualche mese fa era per loro uno dei principali punti deboli. I lagunari di Dionisi continuano ad ondeggiare paurosamente in zona play-out, la vittoria dell’Empoli li relega al sedicesimo posto in classifica e rischiano di essere avvicinati dalla Cremonese se dovesse vincere il recupero contro lo Spezia (che però è lanciatissimo e difficilmente concederà i tre punti ai grigiorossi in perenne affanno). L’uomo del giorno si chiama Marcus Rohden, centrocampista svedese approdato in Italia nel 2016, c’era anche lui in campo quel giorno buio in cui la nazionale azzurra mancò la qualificazione alla fase finale del mondiale in Russia. Dopo tre stagioni con la maglia del Crotone, è sbarcato a Frosinone dove in questo weekend è riuscito a rompere il ghiaccio firmando la rete decisiva nel secondo tempo, dopo aver sprecato in precedenza un paio di occasioni per sbloccare la contesa. Solamente nelle battute conclusive i padroni di casa sono riusciti a spaventare Bardi con i pali scheggiati da Fiordilino e Zigoni (quest’ultimo a tempo praticamente scaduto), due legni che consentono al Frosinone di salvare il risultato e salire sempre più in alto. Non mancano comunque le note dolenti per Nesta che nell’arco dei novanta minuti ha perso per infortunio Tabanelli, Gori e Dionisi, tre elementi di una certa importanza soprattutto in vista dei prossimi impegni. L’infermeria dei ciociari è sempre più affollata e in questa fase della stagione serve il contributo di tutti.

IL TABELLINO

VENEZIA-FROSINONE 0-1 (0-0)

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Lollo (87’ F. Zuculini), Fiordilino, Firenze (69’ Zigoni); Aramu; Capello, Monachello (66’ Longo). All. Alessio Dionisi.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Tabanelli (25’ Gori, 50’ Haas), Beghetto; Novakovich, F. Dionisi (80’ Ciano). All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (sez. di Molfetta).

AMMONITI: Ariaudo (F), Dionisi (F), Firenze (V), Brighenti (F), Monachello (V).

RECUPERO: 2’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 63’ Rohden (F).

