Video/ Venezia Livorno (1-0): highlights e gol. Ai veneti basta Aramu (Serie B)

Nella 12^ giornata della Serie B al Penzo si segnala il successo dei lagunari ai danni dei toscani amaranto di Breda col risultato di 1-0: come si vede nel video di Venezia Livorno infatti alla compagine veneta è bastata la rete di Aramu occorsa nel primo tempo per fare propri i tre punti messi in palio in questo turno della cadetteria. Fin dalle battute iniziali del match gli arancioneroverdi si sono dimostrati subito molto vivi e attivi e anzi lo stesso Aramu aveva a lungo impegnato il numero 1 dei toscani Zima, il quale pure è stato chiamato a un doppio intervento anche con Capello. E’ poi al 38’ che arriva la rete del vantaggio del Venezia con Aramu, che ha ben dimostrato un’ottima precisione, firmando una magistrale punizione dai 20 metri. Pure la ripresa si è dimostrata ben vivace: dovendo recuperare lo svantaggio è stato però il Livorno a prendere in mano le redini del match. Di fatto però i veneti, chiusi in difesa, hanno rischiato poco: neppure l’espulsione per doppia ammonizione di Lollo (al 94’) ha messo in dubbio il successo dei padroni di casa. Il triplice fischio finale ha quindi sancito il successo del Venezia, che è volata alla 2^ piazza della classifica con 16 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO VENEZIA LIVORNO

VIDEO VENEZIA LIVORNO: IL TABELLINO

VENEZIA LIVORNO 1-0 (1-0 pt)

Venezia: Lezzerini, Fiordaliso (dal 62′ Cremonesi), Modolo, Casale, Ceccaroni, Zuculini, Vacca (dal 88′ Suciu), Lollo, Aramu (dal 78′ Zigoni), Bocalon, Capello. All.: Dionisi.

Livorno: Zima; Del Prato, Gonnelli (dal 58′ Bogdan), Boben, Porcino; Marsura, Agazzi (dal 74′ Viviani), Luci, Marras; Braken (dal 69′ Mendes), Raicevic. All.: Breda.

Reti: 39′ Aramu (Venezia)

Ammoniti: Ceccaroni, Zuculini, Aramu, Capello (Venezia); Agazzi, Boben, Porcino (Livorno).

Espulsi: 90+4′ Lollo per doppia ammonizione



© RIPRODUZIONE RISERVATA