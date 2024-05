Video/ Venezia Reggio Emilia (74-82) sintesi e highlights: Smith ne mette 25! (Lega A basket, 11 maggio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VENEZIA REGGIO EMILIA: IL RACCONTO DEL MATCH

Al Palasport Giuseppe Taliercio la Unahotels Reggio Emilia vince gara 1 in trasferta sul parquet dell’Umana Reyer Venezia per 82 a 74 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i biancorossi tentano immediatamente di prendere in mano le redini del match forzando gli orogranata ad inseguirli sin dalle fasei iniziali e l’obiettivo viene subito raggiunto.

Gli uomini di coach Priftis, con il passare dei minuti, non sembrano affatto intenzionati a togliere il piede dall’acceleratore e la squadra guidata da Spahija prova a fare del suo meglio per non perdere terreno in maniera eccessiva prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Nel secondo tempo la storia dell’incontro pare restare invariata se si pensa a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente e la Unahotels si aggiudica pure il terzo parziale per 20 a 19, dimostrando di avere grande padronanza della situazione favorevole acquisita con merito.

Nel finale i lagunari cambiano marcia ed alimentano le loro speranze di rimonta con un 10 a 0 che consente loro di raggiungere persino il 74 pari sebbene la Pallacanestro Reggiana metta quindi il turbo e chiuda i conti blindando la propria area. La vittoria ottenuta lontano dalle mura amiche permette alla Unahotels Reggio Emilia di avere ora il vantaggio casalingo per provare a mettere un’ipoteca sulla conquista della serie, giocata al meglio delle cinque partite, mentre la Reyer Venezia dovrà vincere in trasferta se vorrà continuare a sognare senza apprensioni la conquista della Lega A di basket 2023/2024.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VENEZIA REGGIO EMILIA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata più combattuta di quanto possa dire davvero l’andamento generale del match a cominciare per esempio dalla parità registrata complessivamente al tiro, ovvero il 42.4% per entrambe le compagini, ma gli emiliani sono stati più precisi dei veneti nei liberi, il 73.7% contro il 63.6%, e nelle triple, il 46.2% contro il 37%. I padroni di casa, seppur di pochissimo, hanno agito meglio a rimbalzo, 38 a 37 totali dei quali 13 a 15 in attacco e 25 a 22 in difesa, e, dal canto loro, gli ospiti hanno invece rubato più palle, 8 a 7, e ne hanno perse di meno, 11 a 14. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero quindici Jamar Smith grazie ai 25 punti messi a segno per la Unahotels. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Pallacanestro Reggiana a causa del 24 a 22 nel computo dei falli personali commessi.

REYER VENEZIA – Casarin, Kabengele, Simms, Spissu, Tucker. Panchina: Brooks, De Nicolao, Heidegger, Parks, Tessitori, Vanin, Wiltjer. Coach: Spahija.

REGGIO EMILIA – Atkins, Black, Galloway, Vitali, Weber. Panchina: Bonaretti, Chillo, Cipolla, Faye, Grant, Smith, Uglietti. Coach: Priftis.

