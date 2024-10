DIRETTA PISTOIA VENEZIA: LA ESTRA È UNA SORPRESA!

Stiamo per vivere la diretta Pistoia Venezia, una partita che va in scena alle ore 17:30 di domenica 20 ottobre e che vale per la quarta giornata di basket Serie A1 2024-2025. Sorprendentemente, la classifica del campionato ci dice che la Estra sta facendo meglio: una grande sorpresa i toscani, come del resto già lo scorso anno, partiti con due vittorie e capaci di espugnare Cremona al termine di una partita tiratissima e a basso punteggio. Considerati i tanti dubbi e la contestazione di una parte dei tifosi nei confronti della società, Pistoia sta davvero facendo molto bene e potrebbe candidarsi incredibilmente a qualificarsi ancora ai playoff.

Altrettanto a sorpresa bisogna invece dire che Venezia non è ancora riuscita a vincere in questa Serie A1: il calendario potrebbe essere parte del problema, ma è chiaro che una squadra come la Reyer era attesa a una corsa di vertice sin dall’inizio e invece si trova sul fondo dello schieramento, confortata da fatto che le cose possono solo migliorare e che altre rivali sono a quota zero al momento. Aspettando allora che la diretta Pistoia Venezia prenda il via, facciamo qualche rapida considerazione su quello che potrebbe succedere sul parquet del PalaCarrara tra qualche ora.

PISTOIA VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta Pistoia Venezia in tv: la partita del PalaCarrara non è stata inserita nella programmazione televisiva per la quarta giornata di basket, ma sappiamo bene che esiste la possibilità di seguire il match della quarta giornata perché i diritti per l’intera trasmissione del campionato di Serie A1 sono stati acquistati dalla piattaforma DAZN, riservata agli abbonati con visione in diretta streaming video. Possiamo aggiungere che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, a cominciare da tabellino play-by-play e boxscore in tempo reale.

DIRETTA PISTOIA VENEZIA: REYER, LAVORI IN CORSO

Sicuramente verso la diretta Pistoia Venezia bisogna mettere sotto i riflettori la Reyer, una squadra che clamorosamente si trova all’ultimo posto in classifica: dicevamo del calendario e certamente aver affrontato Trento in trasferta e la Virtus Bologna non ha aiutato, forse la vera sconfitta deludente è quella interna contro Treviso all’esordio ma è innegabile che Venezia stia riscontrando qualche problema anche in Eurocup. Ci sono infortuni importanti che hanno rallentato l’amalgama del roster: sono lavori in corso per la Reyer e ora bisognerà vedere la mano di Neven Spahija, che lo scorso anno aveva lavorato bene con questa squadra.

Dall’altra parte Pistoia gongola, e con lei Dante Calabria: niente contro di lui fin dall’inizio, ma si era trovato nella scomoda posizione di dover sostituire Nicola Brienza, che da queste parti ha fatto cose straordinarie. Invece la scelta della società, per quanto potesse sembrare impopolare, al momento si sta rivelando vincente: non sappiamo come andrà nel lungo periodo ma intanto la Estra ha già incamerato due vittorie importanti di cui una in trasferta contro una potenziale concorrente per la salvezza, le cose procedono bene e oggi, contro una Venezia in difficoltà, l’occasione di migliorarsi ulteriormente è davvero ghiotta.