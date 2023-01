Video/ Venezia Sudtirol (0-1) gol e highlights: la decide Tait (Serie B)

VIDEO VENEZIA SUDITIROL (0-1): LA PARTITA

Seconda vittoria consecutiva e quinto posto in classifica. Continua il sogno Sudtirol, che da quando è allenato da Bisoli tiene dei ritmi da promozione in Serie A. Gli altoatesini espugnano il Luigi Penzo e battono il Venezia in questa gara valida per la ventunesima giornata di Serie B, con i veneti sempre più risucchiati dalla lotta salvezza. Nel primo tempo dominano i lagunari, ma non riescono mai a calciare in porta, nonostante un ispiratissimo Johnsen, che inventa per i compagni e prova a mettersi in proprio. La difesa biancorossa, però, è granitica, organizzata molto bene, e guidata da un Masiello in stato di grazia.

Nel secondo tempo gli ospiti continuano a lasciare la palla agli avversari ma, a differenza di quanto fatto vedere nei primi 45 minuti, riescono a pungere in contropiede. Al 56esimo una gran conclusione di Belardinelli costringe Joronen al miracolo, ma l’arbitro aveva già fermato il gioco per una irregolarità. Al 76esimo, un po’ a sorpresa, arriva il gol partita del Sudtirol: sponda meravigliosa di Marconi, con il petto, che favorisce il destro al volo, ad incrociare di Tait, che dall’interno dell’area di rigore, leggermente spostato sulla destra, fulmina l’ex portiere del Brescia. Nel finale i veneti provano l’arrembaggio disperato, ma senza creare occasioni nitide.

VIDEO VENEZIA SUDITIROL (0-1): IL TABELLINO

VENEZIA: Joronen J., Busio G., Ceccaroni P., Ceppitelli L., Crnigoj D. (dal 35′ st Haps R.), Jajalo M. (dal 21′ st Tessmann T.), Johnsen D. (dal 35′ st Enem J.), Novakovich A. (dal 44′ pt Pierini N.), Pohjanpalo J., Svoboda M., Zampano F.. A disposizione: Bruno, Maenpaa N., Andersen M. K., Busato L., Candela A., Enem J., Haps R., Pierini N., St.Clair H., Tessmann T., Ullmann M. Allenatore: Vanoli P..

SüDTIROL: Poluzzi G., Belardinelli L., Casiraghi D. (dal 29′ st Fiordilino L.), Celli A., Curto M., De Col F. (dal 1′ st Siega N.), Masiello A., Odogwu R. (dal 29′ st Marconi M.), Rover M. (dal 1′ st Mazzocchi S.), Tait F., Zaro G.. A disposizione:Minelli S., Berra F., Carretta M., Eklu S. M., Fiordilino L., Giorgini A., Marconi M., Mazzocchi S., Pompetti M., Schiavone A., Siega N., Vinetot K. Allenatore: Bisoli P.

Reti: al 31′ st Tait F. (Südtirol) .

Ammonizioni: al 36′ pt Ceppitelli L. (Venezia) al 5′ pt Rover M. (Südtirol), al 10′ st Casiraghi D. (Südtirol).

