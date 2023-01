Diretta/ Venezia Sudtirol, streaming video tv: Vanoli cerca riscatto (Serie B)

DIRETTA VENEZIA SUDTIROL: VENETI FAVORITI!

Venezia Sudtirol, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie B. Punti parecchio importanti quelli in palio questo pomeriggio, crocevia importante per i cammini delle formazioni di Vanoli e Bisoli.

Reduce da un avvio di stagione deludente, il Venezia è diciottesimo con 20 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. Busio e compagni sono reduci dalla sconfitta esterna per 1-0 contro il Genoa. Il Sudtirol, invece, è sesto a quota 29 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte. I biancorossi arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 1-0 contro il Brescia.

VENEZIA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SUDTIROL

Qualche nodo da sciogliere per Vanoli e Bisoli, andiamo a disvelare le probabili formazioni della diretta Venezia Sudtirol. Partiamo dall’undici di casa, il modulo è ancora il 3-5-2: Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni, Zampano, Crnigoj, Tessmann, Busio, Haps, Pohjanpalo, Pierini. Passiamo adesso ai biancorossi, in campo con il 4-4-2: Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Celli, Siega, Tait, Belardinelli, Casiraghi, Rover, Mazzocchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Venezia Sudtirol, andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Venezia è a 2,05, il pareggio è a 3,25, mentre il successo del Sudtirol è a 3,75. Passiamo alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Infine equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,92 e 1,78.

