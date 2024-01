Video/ Venezia Ternana (1-0) gol e highlights: Busio piega le Fere (27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VENEZIA TERNANA (1-0): LA PARTITA

Il Venezia supera con merito la Ternana grazie a Busio e resta agganciata alla Cremonese in seconda posizione. Ci prova dopo pochi minuti il Venezia. Gytkjaer salta un paio di difensori entra in area e calcia, sfera fuori davvero di poco. Buona occasione per Busio che calcia alto. Johnsen riceve da Pohjanpalo, Mantovani chiude bene. Pereiro prova l’azione personale e salta due avversari, tiro che non trova la porta.

Nel secondo tempo arriva il vantaggio del Venezia. Pressing del Venezia con Busio che, dopo un contrasto, trova la rete del vantaggio. Nel finale Favilli commette un fallo e viene ammonito, in seguito protesta e si prende il secondo giallo, Ternana che chiude in dieci. Venezia che vince e resta al secondo posto, la Ternana si ferma a quota 21.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VENEZIA TERNANA (1-0): IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-1-2): Joronen; Candela, Svoboda, Sverko, Zampano (73′ Altare); Busio, Tessmann, Bjarkason (73’Olivieri); Johnsen (86′ Lella); Pojhnpalo (73′ Pierini), Gytkjaer. A disp.: Bertinato, Grandi, Idzes, Modolo, Tcherychev, Dembele, Andersen, Ellertson. All. Vanoli.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Capuano, Lucchesi (78′ Sgarbi); Casasola, De Boer, Faticanti (59’st Luperini), Pyyhtia, Carboni (72′ Favasuli); Pereiro (78′ Distefano), Raimondo (59’st Favilli). A disp.: Brazao, Vitali, Boloca, Sorensen, Labojko, Dionisi, Zuberek. All. Breda.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

RETI: 84′ Busio (V)

NOTE: ammoniti Tessmann, Sverko (V), espulso al 92′ Favilli (T)

