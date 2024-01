DIRETTA/ Venezia Ternana video streaming tv: lagunari avanti nei precedenti (Serie B, 27 gennaio 2024)

DIRETTA VENEZIA TERNANA: TESTA A TESTA

La diretta di Venezia Ternana si terrà allo stadio Penzo, un palcoscenico di pochi successi per la Ternana nel corso della sua storia calcistica. I confronti diretti tra le due squadre hanno visto gli ospiti racimolare appena una vittoria, due pareggi e subire ben sei sconfitte. Il primo incontro ufficiale tra Venezia e Ternana risale alla stagione 1940/41, quando i lagunari si imposero con un netto 3-0 nei sedicesimi di Coppa Italia. La storia si ripeté nella stagione 1992/93 con un punteggio identico, consolidando la difficoltà della squadra umbra nell’affrontare i lagunari.

Nella stagione 2000/01, durante la permanenza della Ternana in Serie B, la squadra rossoverde riuscì finalmente a segnare contro il Venezia, ma non fu sufficiente per ottenere la vittoria, poiché i lagunari si imposero grazie alle reti di Maniero e Di Napoli. La prima vittoria della Ternana arrivò nella stagione 2003/04, con un gol di Mario Frick, sotto la guida di Mario Beretta, dimostrando una svolta positiva nella loro storia contro il Venezia. Nonostante le difficoltà storiche, la Ternana ha progressivamente migliorato le proprie prestazioni contro il Venezia, conquistando punti importanti come dimostrato dal pareggio senza reti nella stagione 2002/03. (agg. Gianmarco Mannara)

VENEZIA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Venezia Ternana, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie B. Il Venezia si posiziona al terzo posto in classifica insieme alla Cremonese, totalizzando 38 punti, e continua a inseguire il secondo posto distante solo un punto, che garantisce la promozione diretta. Tuttavia, la squadra di Vanoli sta attraversando un periodo di difficoltà, con solo una vittoria nelle ultime cinque partite, accompagnata da due sconfitte e due pareggi e una brutta sconfitta a Venezia.

Gli umbri si trovano attualmente appena al di fuori della zona di pericolo, conservando un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Breda ha mostrato un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite, con due vittorie, due sconfitte e un pareggio, evidenziando però dei progressi che sono emersi in maniera preponderante nell’ultima, brillante vittoria casalinga contro il Cittadella.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Venezia Ternana, match che andrà in scena allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Vanoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen, Candela, Altare, Sverko, Zampano, Lella, Tessmann, Busio, Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. Risponderà la Ternana allenata da Roberto Breda con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Lucchesi, Casasola, De Boer, Faticanti, Pyythia, Carboni, Pereiro, Raimondo.

VENEZIA TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











