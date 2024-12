DIRETTA TERNANA MILAN FUTURO, QUANTA DISTANZA IN CLASSIFICA

Si disputa oggi 1 dicembre 2024, alle ore 15.00, la diretta Ternana Milan Futuro. I rossoverdi stanno vivendo una grande stagione e si trovano al momento al secondo posto con trentatre punti conquistati, 35 se si considerano i due di penalizzazione inferti dalla Federazione, al pari della Virtus Entella che segue a causa di una peggiore differenza reti. Il tecnico Abate affronta i colori che gli sono stati tanto cari nella sua carriera da giocatore ma non ha alcuna intenzione di concedere qualcosa puntando piuttosto ad acciuffare la capolista Pescara.

I giovani del Diavolo sono invece tornati a muoversi in classifica con il pari strappato contro il Sestri Levante e vorrebbero migliorare il diciottesimo posto attualmente occupato con dodici punti, gli stessi dei rossoblu liguri che si trovano alle loro spalle. L’arbitro selezionato per dirigere questo incontro è il signor Roberto Lovison, proveniente dalla sezione AIA di Padova, a cui sarà garantito il supporto degli assistenti Alessandro Parisi di Bari e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 mentre il quarto ufficiale sarà Edoardo Gianquinto di Parma.

DOVE VEDERE TERNANA MILAN FUTURO IN STREAMING VIDEO

Sarà possibile seguire la diretta Ternana Milan Futuro dal salotto di casa, anche per i tifosi milanisti che ieri si sono già goduti la vittoria con l’Empoli, collegandosi Sky o Now e in tv sul canale Sky Sport 251. Come accade poi per le partite di Serie C, il match si potrà seguire anche da fuori casa, in streaming video, con telefonini e tablet su NOW TV o Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA MILAN FUTURO

C’è curiosità nel capire quali Sto arrivando!ranno le probabili formazioni Ternana Milan Futuro. L’ex milanista Abate, oggi sulla panchina umbra, potrebbe decidere di confermare l’11 titolare e il modulo che sino ad oggi sta premiando la sua squadra. Pensiamo quindi che vorrà mettere in campo i suoi uomini col 3-5-2 che vede Vannucchi in posrta; difensori Loiacono, Capuano, Tito; a centrocampo Casasola, Aloi, De Boer, Corradini, Cicerelli e terminali offensivi Ferrante e Cianci.

I baby milanisti allenati da un altro ex come Bonera adotteranno lo stesso modulo della prima squadra, quello di fonseca: il 4-2-3-1 con Torriani a difendere i pali; difesa a 4 con Magni, Coubis, Bartesaghi e Bozzolan; Hodzic e Vos a metà campo; Jimenez, Zeroli e Chaka Traoré alle spalle di Turco.

TERNANA MILAN FUTURO, LE QUOTE

Potrebbe dare soddisfazioni una scommessina sulla diretta Ternana Milan Futuro e per questo proviamo a darvi due dritte sul pronostico e sulle quote migliori su cui puntare. Stando a quanto pagato da Lottomatica, Betflag e Goldbet le Fere hanno ottime chances di aggiudicarsi la vittoria con l’1 quotato infatti a solo 1.35. Molto meno probabile invece che la gara possa concludersi in parità, visto l’x a 4.50, oppure che i giovani rossoneri possano invece strappare i tre punti in trasferta, con il 2 pagato addirittura a 7.50.