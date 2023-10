Video/ Verona Atalanta Primavera (0-1): Manzoni vale tre punti preziosi (Campionato 1, 28 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS VERONA ATALANTA PRIMAVERA: SCALIGERI FERMATI DA PARDEL

Video, gol e highlights Verona Atalanta Primavera, gara valevole per la ottava giornata del campionato Primavera 1. Gara subito nel vivo: ci prova la squadra ospite al 5’: Colombo conclude di potenza dal limite dell’area di rigore, sulla respinta di Toniolo si avventa Vlahovic che però non riesce a centrare lo specchio della porta. Sul ribaltamento di fronte la conclusione di Pavanati da fuori area viene leggermente deviata e si spegne sul fondo passando vicina al palo. Grande occasione per il Verona pochi minuti più tardi: Cisse pesca De Battisti in area di rigore, sulla chiusura del difensore si avventa Diao che conclude di potenza ma trova un attento Pardel. L’Atalanta passa in vantaggio al 24’: Manzoni riceve in area di rigore, supera Nwanege e batte Toniolo con un colpo di destro.

Diretta/ Sassuolo Lecce Primavera, streaming video tv: voglia di tre punti (29 ottobre 2023)

Nella ripresa il Verona ci prova subito: Henry serve Patanè con una sponda in area di rigore, l’esterno conclude con il mancino ma trova la respinta in calcio d’angolo del solito Pardel. Al quarto d’ora del secondo tempo i nerazzurri restano in dieci uomini: Comi riceve il secondo cartellino giallo per un fallo commesso su Diao e termina anzitempo la sua gara. Il Verona aumenta la pressione in cerca del pari: al 69’ Patanè trova Diao in area di rigore, l’attaccante si libera e conclude di mancino ma Pardel riesce a bloccare. All’80’ il Verona segna il gol del pareggio: Corradi sfrutta il cross dalla sinistra per incornare di testa e il pallone viene deviato nella propria porta da Orbic. Il gol viene però annullato dall’arbitro per un fuorigioco. Al 91’ ultima occasione gialloblù: Henry serve Dentale con una sponda, l’attaccante conclude in area di rigore ma il tiro finisce alto.

Diretta/ Frosinone Torino Primavera, streaming video tv: punti pesanti (29 ottobre 2023)

VIDEO VERONA ATALANTA PRIMAVERA, IL TABELLINO

VERONA: Toniolo; Nwanege, Calabrese (dal 79′ Dentale), Corradi; Patanè, Dalla Riva (dal 71′ Ventura), Pavanati (dal 60′ Agbonifo), Cisse, De Battisti (dal 60′ Rigo); Henry, Diao. A disposizione: Castagnini, Dentale, Riahi, Minnocci, Valenti, Trevisan, Fagoni, Vermesan. Allenatore: Sammarco

ATALANTA: Pardel, Orbic, Simonetto, Comi, Manzoni, Riccio, Vlahovic (dall’86’ Jonsson), Chiggiato (dall’86’ Bordiga), Guerini, Bonanomi (dal 66′ Tornaghi), Colombo (dal 77′ Martinelli). A disposizione: Sala, Valvassori, Bevilacqua, Fiogbe, Parilla, Capac, Cassa. Allenatore: Zanchi

Diretta/ Lazio Empoli Primavera, streaming video tv: sfida aperta (29 ottobre 2023)

ARBITRO: Emanuele Ceriello di Chiari

RETI: 24′ Manzoni

ESPULSO: Comi

AMMONITI: Diao, Nwanege, Comi, Calabrese, Martinelli.